El futbolista argentino Leandro Paredes se desmayó este sábado mientras era entrevistado en vivo por DSports luego de que, junto a su equipo, el Boca Juniors, lograra el máximo título de la Copa Conmebol Sudamericana.

En un video extraído de la transmisión que circula en redes sociales se puede apreciar cómo Paredes es preguntado acerca de lo que viene ahora para su carrera, luego de haber logrado el objetivo internacional.

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Mientras responde, el futbolista de 32 años empieza a hablar un poco extraño y su mirada parece perdida, hasta que ocurre la acción que preocupó al equipo de prensa.

"Ahora a disfrutar con los compañeros; agradecer por todo lo que vivimos", responde Paredes, antes de mirar al periodista y desplomarse en el suelo.

El periodista, que parece ayudarlo para que no se impacte contra el suelo, se escucha preocupado y la transmisión, por su parte, corta para seguir mostrando la celebración de los jugadores.

Es importante mencionar que, horas más tarde, el club confirmó que Paredes se encontraba bien e, incluso, bromearon sobre el acontecimiento.

"Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá", escribió Boca en un post en su red social X, acompañado de un video del campeón del mundo saludando a sus compañeros.

"Todo bien, todo bien", responde Paredes cuando le preguntan "¿Estás bien?", mientras se le ve sonriente y abrazando a varios de sus colegas.

El fin de una larga sequía internacional

Con Barranquilla convertida en una sucursal de La Bombonera en el Caribe, Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro el sábado y ganó la Copa Sudamericana, su primer título internacional en 18 años.

Miles de hinchas enloquecieron de alegría al ver al Xeneize conquistar su anhelado trofeo regional con una fórmula propia de su mística: el ídolo Juan Román Riquelme como presidente, el campeón mundial Paredes como capitán y un hombre de la casa, Rodolfo Arruabarrena, como entrenador.

La fiesta se desató en el estadio 'Supermetro', a donde llegaron fanáticos argentinos y locales para alentar a un club que despierta una devoción religiosa.

Santiago Ascacíbar (16') y el uruguayo Miguel Merentiel (48') fueron los autores de los goles delante de una marea de hinchas, en la que sobresalió, entretanto, la presencia del extenista argentino Juan Martín del Potro.

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Los jugadores de Boca sortearon las exigencias de un partido marcado por la intensa humedad, que se hizo sentir en un estadio recién remodelado para consagrar a su equipo como el más veces campeón de la Sudamericana con tres estrellas, pues ya habían alzado el trofeo en 2004 y 2005.