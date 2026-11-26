La representante de Venezuela en el Miss Universo 2026, Clara Vegas Goetz, se pronunció sobre la polémica que surgió alrededor del vestido que lució durante la noche final del certamen.

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En esa línea, pidió dejar de centrar la atención en su vestuario, pues a su criterio, la discusión ha tomado un rumbo superficial.

Al respecto, sostuvo: "Suficiente con el vestido, me rompe el corazón que sigamos dándole vueltas, cuando lo que realmente importa es mi desempeño y todo el esfuerzo y amor de mi entrega”.

Con dicho mensaje, dejó claro su descontento ante la atención que recibió la indumentaria, mientras otros aspectos de su desempeño quedaron en segundo plano.

El pasado martes 24 de noviembre se llevó a cabo la gala final de la edición número 75 del Miss Universo en el Coliseo de Puerto Rico.

Dicho certamen de belleza fue conquistado por Puerto Rico, que enfrentó en la fase final a República Dominicana.

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Al cuadro final llegó la representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, quien estuvo cerca de darle la octava corona a su país.

El Miss Universo es un certamen internacional de belleza que se celebra anualmente desde 1952.

Este concurso reúne a candidatas de diferentes países, quienes participan en distintas actividades.

Durante la competencia, las participantes atraviesan varias etapas, entre ellas desfiles en traje de baño, traje típico o nacional, vestido de noche y rondas de preguntas.

Según expertos en la materia, en estas pruebas se valoran aspectos como la seguridad, la expresión, la presencia escénica, las habilidades comunicativas y sus iniciativas sociales.