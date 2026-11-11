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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Venezuela

La Vinotinto femenina de futsal hace historia en Dakar 2026: Venezuela se queda con la plata tras caer 4-3 frente a Ucrania

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
FUTSALA- CANVA
FUTSALA- CANVA
La selección venezolana perdió en tiempo extra la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero logró una medalla histórica para el futsal del país.

La selección femenina de futsal de Venezuela se quedó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras caer 4-3 ante Ucrania en una final que se definió en el tiempo extra. Pese a que no pudo hacerse con el oro, la Vinotinto firmó una actuación histórica al obtener el primer podio olímpico del futsal venezolano.

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El encuentro se jugó este miércoles 11 de noviembre en Dakar, Senegal, y estuvo marcado por la intensidad y las constantes respuestas del conjunto sudamericano. Ucrania tomó la ventaja en muchas oportunidades, pero las venezolanas hallaron la manera de mantenerse en la pelea hasta llevar el partido a la prórroga.

Marharyta Ruchka fue una de las protagonistas del equipo europeo al anotar dos goles. Por Venezuela, Eliannys Paz y Valeska Gutiérrez consiguieron sostener con vida a la selección, que de nuevo demostró su capacidad de reacción en los minutos finales.

Cuando parecía que Ucrania tenía asegurada la victoria, Nelmari Aguilar apareció a falta de pocos segundos para el cierre y anotó el 3-3. Su gol llevó la definición al tiempo extra y desató la celebración del conjunto venezolano, que aún tenía posibilidades de luchar por el oro.

No obstante, en la prórroga, Adelina Vlasenko marcó el cuarto tanto de Ucrania y sentenció el partido. La Vinotinto trató de encontrar nuevamente el empate, pero no consiguió superar la defensa europea.

El subcampeonato representa un resultado significativo para el deporte venezolano. Se trata del primer podio olímpico del país en futsal y de una nueva participación resaltada de una selección femenina en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El equipo dirigido por Mike Guerra llegó a la final luego de superar una exigente fase de grupos y vencer a Irán en las semifinales. En ese partido, Venezuela logró el triunfo 3-2 en tiempo extra, gracias a un gol de Victoria Colmenárez cuando faltaban apenas segundos para finalizar la prórroga.

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La final frente a Ucrania fue una repetición del primer enfrentamiento entre las dos selecciones en el torneo. En aquella ocasión, las europeas igualmente ganaron, con marcador de 5-4 tras el tiempo extra.

Ucrania, por su parte, terminó la competencia invicta y se llevó el oro en su primera participación en el torneo olímpico juvenil de futsal femenino. Venezuela finalizó su recorrido con una medalla de plata que refleja un logro para las nuevas generaciones de este deporte en el país.

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