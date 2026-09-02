Frustran nuevo ataque terrorista en Cúcuta, Colombia: hallan carro cargado con explosivos y evitan su detonación

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó en las últimas horas que las autoridades lograron evitar una posible acción terrorista en Cúcuta.

Según informó el mandatario, tropas del Ejército encontraron en el corregimiento de Agua Clara, en la carretera que comunica con Puerto Santander, un vehículo que había sido reportado como robado y en cuyo interior fueron hallados explosivos.

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, el automotor habría sido abandonado por presuntos integrantes del ELN.

El descubrimiento se produjo apenas un día después del atentado con un carro bomba perpetrado contra la estación de Policía de Los Patios, hecho que dejó una persona fallecida y once más heridas, entre ellas dos uniformados.

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De manera preliminar, las autoridades señalan a estructuras del ELN que tienen presencia en Cúcuta y su área metropolitana como responsables del ataque ocurrido en Los Patios.

Tras este hecho, la inteligencia militar identificó como objetivos prioritarios a alias ‘David’, señalado de ser el principal cabecilla urbano del ELN en Cúcuta, y a alias ‘Nay’ o ‘Nike’, quien estaría encargado de labores de coordinación y logística dentro de la estructura.

En la noche del lunes 31 de agosto, se registró un ataque con explosivos frente a la estación de Policía de Los Patios, municipio del área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander.

El hecho ocurrió hacia las 11:15 p. m., cuando un artefacto explosivo instalado en un vehículo, ubicado frente a las instalaciones policiales, fue activado.

La fuerte detonación provocó un incendio en la estación y ocasionó graves daños en vehículos y motocicletas que se encontraban en los alrededores.

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La onda expansiva también afectó varios establecimientos comerciales y viviendas ubicados sobre la avenida principal del municipio. Además, el sector quedó temporalmente sin servicio de energía eléctrica, mientras los habitantes fueron sorprendidos por la explosión y el posterior incendio.o

Tras el ataque, Abelardo anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública, al que aseguró que contará con su presencia.

“A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente”, afirmó

En su pronunciamiento, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno mantendrá su presencia en las regiones donde se presenten acciones de grupos terroristas. “No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza”, aseguró.

Además, manifestó que las autoridades perseguirán a quienes estén detrás de este tipo de acciones y afectar las estructuras de las que hagan parte. “Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, aseguró.