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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Gianni Infantino

Gianni Infantino pierde el apoyo de uno de los vicepresidentes del Consejo de la FIFA tras cuestionar su manejo en el Mundial 2026

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
A través de una carta, el dirigente cuestionó las decisiones de Infantino como presidente del máximo ente del fútbol mundial.

El húngaro Sandor Csanyi, uno de los ocho vicepresidentes del Consejo de la FIFA, anunció que retira su apoyo al presidente de la instancia mundial, Gianni Infantino, criticado desde su abortado proyecto de apertura a inversores privados.

En una carta a Infantino, Csanyi, también patrón de la Federación Húngara de Fútbol, dijo haber "perdido la confianza depositada previamente" en el presidente de la FIFA.

Para justificar su posición, Csanyi menciona "decisiones que sirven a intereses políticos más que a los del fútbol", especialmente durante el Mundial 2026. También cargó contra el plan de abrir la instancia a inversores privados, un proyecto realizado "en secreto, sin haber informado al Consejo de la FIFA".

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"La gota que colma el vaso ha sido el inesperado despido" del francés Kevin Lamour, el número 3 de la FIFA, añadió.

"Mi convicción de que usted sea capaz de dirigir la FIFA con éxito y de manera eficaz (...) se ha visto socavada", concluyó el húngaro, dirigiéndose al dirigente italosuizo.

La FIFA anunció el lunes la salida de Lamour, director general de operaciones desde donde supervisaba sectores administrativos clave como los asuntos jurídicos, la comunicación y la gestión de personal.

El francés era uno de los más altos cargos en la FIFA que criticó el proyecto de Infantino, candidato a ser reelegido en marzo de 2027.

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"No solamente el proyecto no debe ver jamás la luz (...) sino que ha llegado el momento de hacerse las preguntas correctas y de tomar buenas decisiones", escribió Lamour en un comunicado enviado a la agencia de prensa AP y publicado el 31 de julio.

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