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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Javier Milei

"Es un ladrón y un corrupto, estuvo preso por lo cual también es cierto lo de presidiario": Milei no baja el tono y vuelve a cargar contra Lula da Silva

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Javier Milei - Lula da Silva (EFE)
Javier Milei - Lula da Silva (EFE)
Lo que dijo Milei en Sao Paulo desencadenó una crisis diplomática que inició con el llamado a consultas del embajador de Brasil en Argentina por "las ofensas proferidas".

Sigue la tensión diplomática entre Argentina y Brasil por cuenta de picantes comentarios de parte de sus presidentes Javier Milei y Lula da Silva, respectivamente.

En el más reciente capítulo de la disputa, el presidente argentino Milei reiteró el domingo sus acusaciones sin pruebas contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificándolo de "ladrón" y "corrupto".

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"Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso por lo cual también es cierto lo de presidiario y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente", dijo el mandatario ultraliberal en entrevista con LN+.

"La pregunta es, ¿mentí?", dijo Milei al ser consultado por calificar a Lula de "ladrón", aunque sin nombrarlo, durante la oficialización de la candidatura del derechista Flávio Bolsonaro.

Lo que dijo Milei en Sao Paulo desencadenó una crisis diplomática que inició con el llamado a consultas del embajador de Brasil en Argentina por "las ofensas proferidas" por el mandatario argentino.

Tras esto, Brasil también convocó al embajador argentino para transmitirle "repulsa" y pedirle explicaciones por las "agresiones" del presidente Milei contra Lula y contra el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

Aunque el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, bajó el tono y subrayó que de su parte no hay posibilidades de romper relaciones con su vecino y principal socio comercial, Milei no se detuvo.

El mandatario argentino volvió a acusar sin pruebas a Lula de "interferencia política" en su país y en la región.

Al tiempo, a los 80 años, Lula se declaró este domingo "muy entero" al oficializar su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre.

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Por su parte Milei, aunque no ha lanzado oficialmente su candidatura, sí ha intensificado su discurso confrontativo de cara a competir en las presidenciales de octubre de 2027.

Durante la entrevista, repitió en varias oportunidades que de cara a su posible reelección solo compite consigo mismo, al destacar logros de su gobierno.

Milei ha aplicado fuertes recortes al gasto fiscal, que han permitido reducir la inflación —161% interanual al asumir el poder, frente al 33,5 % actual—, pero que afectaron el empleo, la actividad industrial y el consumo.

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