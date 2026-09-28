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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Dictadura en Venezuela

Gobernador chavista de Trujillo asegura que "en Venezuela no habrá elecciones" a corto plazo, pese a promesa de Delcy Rodríguez en la ONU

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Gerardo Márquez, gobernador del estado Trujillo (Venezuela) / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Gerardo Márquez, gobernador del estado Trujillo (Venezuela) / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
El colaborador de la dictadura agregó que "Delcy será presidenta encargada hasta que lo establezca la Constitución de la República Bolivariana".

Recientemente, Gerardo Márquez, gobernador del estado Trujillo, desmintió la realización de comicios presidenciales a corto plazo en Venezuela.

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"Ellos (la oposición) hablan de elecciones en diciembre, y en diciembre habrá elecciones, pero de junta de condominio, donde viven esos pendejos; aquí no hay elecciones", dijo Márquez.

A su vez, el colaborador de la dictadura agregó: "Delcy será presidenta encargada hasta que lo establezca la Constitución de la República Bolivariana".

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De ese modo, el funcionario chavista contradice a la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, quien prometió elecciones en el país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El pasado miércoles 23 de septiembre, Rodríguez participó ante la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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En medio de su intervención, la integrante de la dictadura venezolana se refirió a eventuales comicios en Venezuela.

"Hoy hablo como una hija más de Venezuela; el país busca construir su propio destino, luego de conflictos políticos, bloqueos económicos. Durante mucho tiempo fuimos un país dividido", mencionó Rodríguez.

"Esta etapa debe cerrarse para dar inicio a un nuevo tiempo político (...) En Venezuela habrá elecciones y en ese sentido hemos iniciado un proceso de diálogo con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos", recalcó.

Aunque figuras del chavismo como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez han confirmado que se llevarán a cabo procesos electorales en Venezuela, no se ha establecido una fecha específica ni un cronograma detallado para su realización.

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