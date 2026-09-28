Cínico mensaje de “honestidad” envió Nicolás Maduro desde la cárcel luego de unos días del pronunciamiento de Delcy Rodríguez en la ONU: “Qué bonita semana de grandes lecciones”

A pesar de que los presos en Estados Unidos no tienen acceso a celular, las cuentas de redes sociales de Nicolás Maduro siguen activas. De vez en cuando, se publican allí mensajes del derrocado dictador de Venezuela.

Precisamente, este domingo reapareció un nuevo mensaje que llamó la atención. Fue publicado tras unos días en los que Venezuela fue un tema que generó controversia, luego de la intervención de Delcy Rodríguez en la ONU y de la publicación sobre que María Corina Machado ha intentado entrar siete veces a su país sin éxito.

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“¡Qué bonita semana de grandes lecciones hemos visto! Sin lugar a duda, Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre. Cilia y yo los abrazamos con todo nuestro amor. ¡Bendiciones para todas y todos!”, se lee en un trino.

Asimismo, en medio de las líneas escritas, Maduro envió un cínico mensaje de autenticidad y honestidad.

“La vida siempre nos ha demostrado que todo lo que hacemos con autenticidad y honestidad, fe suprema y convicción es capaz de producir la fuerza de lo CREATIVO; es capaz de construir y generar experiencias de escala superior a las vividas”, afirmó.

Según el periódico El Mundo, Maduro mantiene comunicación con su hijo Nicolás, quien sería la persona que maneja sus cuentas. “Maduro padre e hijo hablan casi a diario gracias a un acuerdo entre ambos gobiernos, desvelaron a EL MUNDO fuentes políticas”, sostiene el periódico español.

Cabe resaltar que la semana a la que se refiere Maduro fue frenética. La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, se dirigió a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Sus palabras fueron muy esperadas, pues ese país no asistía al pleno de la Asamblea General de ese organismo desde 2018: “Quiero ser muy clara: en Venezuela habrá elecciones”, dijo Rodríguez. “El pueblo venezolano, con su sabiduría ancestral, determinará el momento correcto”, añadió.

Asimismo, indicó que desde su posición vendría a asumir una responsabilidad desde la democracia.

“Vengo a asumir hacia adelante una responsabilidad histórica: conducir a Venezuela de una etapa de incertidumbre y conflicto a una etapa de democracia plena, reconocida por su propio pueblo y por el mundo”, agregó la presidenta interina.

Del mismo modo, aseguró que la recuperación de Venezuela tomará tiempo, pero que es la prioridad.

“Venezolanos, no prometo un camino fácil. La recuperación del país tomará un tiempo. La reconstrucción del alma nacional será nuestra prioridad”, dijo también.

Los observadores internacionales destacaron que Rodríguez no mencionó ni una sola vez a Nicolás Maduro en su discurso.

Finalmente, se hace énfasis en que fueron noticia los intentos fallidos de María Corina Machado por ingresar a Venezuela.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina, confirmó a NTN24 la situación. “Ahora mismo está tratando de regresar, en este momento, lo está intentando. Es cuestión de cada segundo, cada segundo”, dijo en entrevista.