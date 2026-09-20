Piloto colombiana hace historia al convertirse en la primera mujer en ganar una carrera en la Nascar Brasil

La deportista colombiana Tatiana Calderón logró un hito histórico en el automovilismo internacional al convertirse este domingo 20 de septiembre en la primera mujer en conquistar una victoria en la clasificación general de la Nascar Brasil, tras imponerse en la segunda carrera de la séptima fecha del campeonato celebrada en el Circuito dos Cristais, en el estado de Minas Gerais.

A bordo del Ford Mustang número 25 de la escudería Pole Motorsport by SG28, la bogotana de 33 años completó las 57 vueltas del trazado en un tiempo de 33 minutos, 57 segundos y 418 milésimas.

Calderón aguantó la presión constante del piloto local Felipe Malinowski, a quien superó en la línea de meta por un estrecho margen de 0s527, mientras que el experimentado Ricardo Maurício ocupó la tercera casilla del podio a más de seis segundos de diferencia.

“Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Mi auto no tenía disponible el botón de sobrepaso, por lo que tuve que concentrar todo el manejo en defender la posición vuelta tras vuelta ante el avance de mis perseguidores”, declaró Tatiana Calderón tras consumar el triunfo.

Tras haber finalizado en la cuarta posición durante la primera competencia del día, Calderón tomó la partida en el cuarto lugar para la segunda manga debido a la inversión de grilla. Un incidente entre los líderes y la posterior neutralización con auto de seguridad le permitieron asumir el primer lugar, conservando la punta hasta la bandera a cuadros.

La expiloto de pruebas de Fórmula 1 y competidora en certámenes como la IndyCar, Fórmula 2 y el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), consolida así un debut victorioso en su primera temporada en vehículos tipo stock car desde su vinculación a la categoría en abril de 2026.

VEA TAMBIÉN Joven promesa de la Nascar se rompió la clavícula mientras celebraba su triunfo encima de su auto; así fue la caída o

La gesta de Tatiana Calderón ratifica su estatus como referente del deporte motor en América Latina y abre una nueva página en el automovilismo regional, la fase decisiva de los playoffs de la Nascar Brasil continuará el próximo 1 de noviembre en el circuito de Chapecó, Santa Catarina, concluyendo la temporada el 29 de noviembre en Brasilia.