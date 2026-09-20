NTN24
Martes, 22 de septiembre de 2026
Martes, 22 de septiembre de 2026
Nascar Brasil

Piloto colombiana hace historia al convertirse en la primera mujer en ganar una carrera en la Nascar Brasil

septiembre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
La piloto colombiana Tatiana Calderón-Foto: EFE
La piloto colombiana Tatiana Calderón-Foto: EFE
La piloto bogotana se impuso en la segunda competencia de la séptima fecha disputada en el Circuito dos Cristais de Curvelo.

La deportista colombiana Tatiana Calderón logró un hito histórico en el automovilismo internacional al convertirse este domingo 20 de septiembre en la primera mujer en conquistar una victoria en la clasificación general de la Nascar Brasil, tras imponerse en la segunda carrera de la séptima fecha del campeonato celebrada en el Circuito dos Cristais, en el estado de Minas Gerais.

A bordo del Ford Mustang número 25 de la escudería Pole Motorsport by SG28, la bogotana de 33 años completó las 57 vueltas del trazado en un tiempo de 33 minutos, 57 segundos y 418 milésimas.

Calderón aguantó la presión constante del piloto local Felipe Malinowski, a quien superó en la línea de meta por un estrecho margen de 0s527, mientras que el experimentado Ricardo Maurício ocupó la tercera casilla del podio a más de seis segundos de diferencia.

o

“Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Mi auto no tenía disponible el botón de sobrepaso, por lo que tuve que concentrar todo el manejo en defender la posición vuelta tras vuelta ante el avance de mis perseguidores”, declaró Tatiana Calderón tras consumar el triunfo.

Tras haber finalizado en la cuarta posición durante la primera competencia del día, Calderón tomó la partida en el cuarto lugar para la segunda manga debido a la inversión de grilla. Un incidente entre los líderes y la posterior neutralización con auto de seguridad le permitieron asumir el primer lugar, conservando la punta hasta la bandera a cuadros.

La expiloto de pruebas de Fórmula 1 y competidora en certámenes como la IndyCar, Fórmula 2 y el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), consolida así un debut victorioso en su primera temporada en vehículos tipo stock car desde su vinculación a la categoría en abril de 2026.

o

La gesta de Tatiana Calderón ratifica su estatus como referente del deporte motor en América Latina y abre una nueva página en el automovilismo regional, la fase decisiva de los playoffs de la Nascar Brasil continuará el próximo 1 de noviembre en el circuito de Chapecó, Santa Catarina, concluyendo la temporada el 29 de noviembre en Brasilia.

Temas relacionados:

Nascar Brasil

Tatiana Calderón

Deporte Motor

Automovilismo

Nascar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

En Venezuela, en Miami y en Nueva York hay protestas por la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ministro de Justicia da ultimatum a grupos criminales / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Ultimatum del ministro de Justicia colombiano a los grupos criminales: “Se someten o vamos por ellos”

Foto Captura X: @DefensaEc
Ecuador

Impactantes imágenes del golpe con cohetes contra la minería ilegal en Ecuador: "EE. UU. está detrás"

El régimen cubano aún no se pronuncia sobre el estado de salud de Raúl Castro - Foto: EFE
Dictadura en Cuba

Las reuniones secretas en EE. UU. para planear el futuro de Cuba: "La ruta existe, ya está diseñada"

Trump presumió ante Delcy Rodríguez de la captura de Nicolás Maduro - Fotos: AFP
Donald Trump

"Fue una amenaza a Delcy Rodríguez": Trump presumió ante ella de la captura de Nicolás Maduro

Más de Deportes

Ver más
El técnico de la selección española Luis de la Fuente-Foto: EFE
Fútbol

Luis de la Fuente se pronuncia tras los incidentes de la final del Mundial: “Nuestros jugadores fueron víctimas”

Sorteo de la UEFA Champions League - Foto: EFE
Champions League

Único futbolista venezolano en Champions se enfrentará al Real Madrid e Inter de Milán en la fase de liga

Gustavo Puerta | Foto: EFE
Selección Colombia

Periodista revela que Gustavo Puerta cambiaría de equipo y disputaría la Europa League

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El técnico de la selección española Luis de la Fuente-Foto: EFE
Fútbol

Luis de la Fuente se pronuncia tras los incidentes de la final del Mundial: “Nuestros jugadores fueron víctimas”

Zelenski

Tras incidente con un dron ruso, Zelensky llega a Canadá para reunirse con el primer ministro Mark Carney

La asamblea general de la ONU-Foto: ilustración Canva
Asamblea General de la ONU

Colombia presentará ante la ONU una estrategia diplomática centrada en comercio, seguridad y tecnología

Activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos marchan en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos solicita al régimen venezolano incluir El Rodeo I, Yare y Fuerte Guaicaipuro en visitas de la Cruz Roja

Sorteo de la UEFA Champions League - Foto: EFE
Champions League

Único futbolista venezolano en Champions se enfrentará al Real Madrid e Inter de Milán en la fase de liga

Paralizado el tráfico ferroviario en Países Bajos por un presunto sabotaje
Países Bajos

Presunto sabotaje paraliza trenes en Países Bajos: las autoridades inician un investigación

Destrucción por EE. UU. una embarcación señalada de apoyar al narcotráfico en el Pacífico Oriental - Captura de pantalla de U.S. Southern Command - X
Comando Sur

Impactantes imágenes: así fue destruida por EE. UU. una embarcación señalada de apoyar al narcotráfico en el Pacífico Oriental

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023