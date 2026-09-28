​"No me preocupa que la tecnología se descontrole": Trump cenó con el CEO de Anthropic y desestimó las alertas sobre el descontrol de la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sostuvo una cena de trabajo este domingo con el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, con el objetivo de discutir la estrategia tecnológica nacional e integrar al ejecutivo a las mesas de diálogo gubernamentales.

La reunión se pactó tras la comentada ausencia de Amodei en la reciente cena de Estado en la Casa Blanca, evento al que asistieron los principales líderes de la industria como Sam Altman, Sundar Pichai, Jensen Huang y Elon Musk.

En declaraciones concedidas a la cadena Fox News tras culminar su asistencia a la Copa Presidentes en Illinois, el mandatario estadounidense desestimó los temores expresados por diversos sectores del ecosistema tecnológico sobre los riesgos de un descontrol en los agentes de aprendizaje automático.

La postura presidencial marca una distancia clara con los llamados a la desaceleración formulados por Amodei durante la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el directivo solicitó marcos globales vinculantes y controles de seguridad reforzados.

“Vamos a hablar de inteligencia artificial; yo abogo por ir y ganar. Estamos un año, quizás un año y medio, por delante de China y no hay nadie en tercer lugar. No me preocupa que la tecnología se descontrole, estamos construyendo instalaciones por valor de billones de dólares y no vamos a renunciar a eso. Hablaré con Dario y otros en una gran reunión el martes a la que todos vendrán”, afirmó el presidente Donald Trump.

La disputa legal surgió a raíz de las exigencias planteadas por la compañía tecnológica para restringir el uso de sus modelos Claude en sistemas de vigilancia masiva o armamento autónomo, condición rechazada por el Ejecutivo bajo el argumento de la seguridad nacional.

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A pesar de las fricciones normativas y judiciales de las últimas semanas, el Gobierno mantendrá sus planes de inversión e infraestructura digital, rechazando la imposición de frenos regulatorios que puedan comprometer la ventaja competitiva de las empresas norteamericanas.