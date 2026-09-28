Robó a Chávez y hurtó objetos de Simón Bolívar: el historial criminal de Delcy Rodríguez, según relevaciones

Hugo "El Pollo" Carvajal, quien se desempeñó como jefe de inteligencia militar de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, hizo graves acusaciones contra la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez. Según señalamientos de Carvajal en su memorias, Rodríguez habría sustraído objetos valiosos de la caja de seguridad personal de Hugo Chávez. Por otro lado, un nuevo episodio involucra criminalmente a Rodríguez, ya que es acusada de apropiación de objetos históricos pertenecientes a Simón Bolívar.