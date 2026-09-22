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Delcy Rodríguez

Así quedó registrado el recorrido de Delcy Rodríguez por la Asamblea General de la ONU para saludar de beso a Pedro Sánchez

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Durante el discurso del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la jefe chavista se levantó a saludar a la delegación española, encabezada por Pedro Sánchez y los ministros Albares y Aagesen.

El presidente de España, Pedro Sánchez, y la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, protagonizaron este martes un llamativo momento durante el inicio de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Durante el discurso del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la jefe chavista se levantó a saludar a la delegación española, encabezada por Pedro Sánchez y los ministros Albares y Aagesen.

En ese momento, el mandatario se encontraba hablando por teléfono por lo que le hizo un gesto para que esperara unos instantes. Segundos después Sánchez finalizó la llamada y se acercó a saludarla con dos besos.

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Durante el encuentro, Delcy Rodríguez manifestó su interés en continuar conversando sobre “la situación de Venezuela”. A lo que Sánchez “respondería que está dispuesto a mantener ese diálogo” y aseguró que España mantiene su compromiso con el futuro de la región.

Este fue el primer encuentro presencial entre ambos desde que Trump situó a Rodríguez al frente del país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Hasta entonces, aunque no habían coincidido personalmente, los dos habían mantenido dos conversaciones telefónicas durante este año.

La primera tuvo lugar el 9 de enero, cuando Sánchez expresó el respaldo de España a Venezuela. Por su parte, Rodríguez planteó la posibilidad de trabajar conjuntamente en una amplia agenda bilateral que resultara beneficiosa para ambos países.

Meses después, el 25 de junio, ambos volvieron a comunicarse tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela. Los sismos dejaron más de 4.300 muertos y más de 16.700 heridos, además de importantes daños materiales y de infraestructura, entre ellos el colapso de cientos de edificios.

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