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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Extradición

Gobierno de Colombia activa trámites para extraditar a Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, condenado por el cartel de la toga

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Buscan la extradición de Leonidas Bustos - Canva y captura de pantalla
Buscan la extradición de Leonidas Bustos - Canva y captura de pantalla
El caso del cartel de la toga involucró a funcionarios judiciales y abogados señalados de intervenir irregularmente en procesos penales que estaban en manos de la Corte Suprema.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que se activaron los trámites para lograr la extradición de José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia condenado por su participación en el escándalo conocido como el cartel de la toga.

El funcionario explicó que las distintas entidades del Estado tienen responsabilidades específicas dentro del procedimiento y que el Ministerio de Justicia está a la espera de recibir la información necesaria para actuar.

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Estamos esperando a que se nos dé la información. Al interior del Estado, cada entidad tiene una responsabilidad”, señaló Cancino al referirse al proceso.

Asimismo, el ministro indicó que su cartera está preparada para adelantar las gestiones que le correspondan y aseguró que actuará de manera inmediata cuando llegue el momento.

El Ministerio de Justicia está presto a efectuar todos los trámites que se requieran y, obviamente, tengo claro que ya se activaron. Cuando le corresponda al Ministerio de Justicia, actuaremos de manera inmediata para lograr esa extradición porque ya es una orden de la Corte Suprema”, afirmó.

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Cabe resaltar que la solicitud de extradición de Bustos se produce luego de la condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia por su participación en el cartel de la toga, una red de corrupción judicial en la que se ofrecían beneficios procesales a cambio de pagos ilegales.

El caso involucró a funcionarios judiciales y abogados señalados de intervenir irregularmente en procesos penales que estaban en manos de la Corte Suprema.

Finalmente, cabe aclarar que el avance del procedimiento dependerá de las actuaciones de las entidades competentes y de los trámites necesarios para hacer efectiva la extradición del exmagistrado.

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