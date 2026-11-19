El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, también encendió las alertas de ciberseguridad. Este 19 de noviembre de 2026, el título de Rockstar Games llegó oficialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero los delincuentes llevan meses aprovechando la expectativa de los fanáticos para promover diferentes modalidades de estafa en Internet.

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De acuerdo con ESET Latinoamérica, entre los principales engaños se encuentran las falsas filtraciones, las tiendas en línea fraudulentas, los supuestos accesos anticipados y las descargas que contienen programas maliciosos capaces de robar contraseñas, información personal y datos bancarios.

Los investigadores encontraron instaladores que contenían infostealers, troyanos de acceso remoto y otros tipos de malware. Además, identificaron miles de dominios relacionados con GTA 6 o que intentan suplantar la identidad de Rockstar Games, aunque aclararon que no todos son maliciosos.

Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, advirtió que no encontraron pruebas de que circule una copia filtrada auténtica y jugable del título. También recordó que Rockstar no ha anunciado una versión para PC, una beta, una demo ni un programa de acceso anticipado, por lo que las ofertas que prometan estas opciones deben generar desconfianza.

Ante este panorama, ESET compartió siete recomendaciones para evitar caer en las estafas relacionadas con el lanzamiento de GTA 6:

Comprar en fuentes oficiale s: adquirir el videojuego a través de PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store o comercios reconocidos. Evitar enlaces sospechosos que circulen en redes sociales, correos o anuncios.

s: adquirir el videojuego a través de PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store o comercios reconocidos. Evitar enlaces sospechosos que circulen en redes sociales, correos o anuncios. Desconfiar de precios demasiado bajos : comparar las ofertas con los precios oficiales y evitar descuentos exagerados de vendedores desconocidos. Los contadores regresivos y los mensajes de urgencia también pueden ser utilizados para presionar a los compradores.

: comparar las ofertas con los precios oficiales y evitar descuentos exagerados de vendedores desconocidos. Los contadores regresivos y los mensajes de urgencia también pueden ser utilizados para presionar a los compradores. Investigar las tiendas en línea : verificar los datos de contacto, la información de la empresa y las políticas de devolución. Una página con imágenes profesionales y buenas reseñas no necesariamente es legítima.

: verificar los datos de contacto, la información de la empresa y las políticas de devolución. Una página con imágenes profesionales y buenas reseñas no necesariamente es legítima. Utilizar medios de pago seguros : evitar las transacciones con criptomonedas o tarjetas de regalo cuando las exige un vendedor desconocido. Es preferible utilizar medios que ofrezcan protección al comprador.

: evitar las transacciones con criptomonedas o tarjetas de regalo cuando las exige un vendedor desconocido. Es preferible utilizar medios que ofrezcan protección al comprador. Verificar las promesas de acceso anticipado : Rockstar no ha anunciado versiones para PC, betas, demos ni programas de acceso anticipado. Cualquier página que prometa estas opciones debe considerarse una señal de alerta.

: Rockstar no ha anunciado versiones para PC, betas, demos ni programas de acceso anticipado. Cualquier página que prometa estas opciones debe considerarse una señal de alerta. Mantener actualizadas las herramientas de seguridad : actualizar el sistema operativo, el navegador y los programas de protección, además de prestar atención a las advertencias sobre sitios web y archivos sospechosos.

: actualizar el sistema operativo, el navegador y los programas de protección, además de prestar atención a las advertencias sobre sitios web y archivos sospechosos. Actuar rápidamente ante una posible estafa: contactar al banco si se compartieron datos de pago, cambiar las contraseñas desde un dispositivo seguro, cerrar las sesiones activas y analizar el equipo con un programa de seguridad.

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Del mismo modo, ESET advirtió que las estafas podrían aumentar durante la temporada de compras navideñas y el Black Friday, previsto para el próximo 27 de noviembre. Después del lanzamiento, los delincuentes también podrían recurrir a supuestos trucos, modificaciones, generadores de monedas virtuales y falsas descargas de una versión para PC para seguir engañando a los jugadores.