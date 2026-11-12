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Venezuela

“Nuestro gran amor es la Vinotinto”: excapitán de la selección inicia una nueva etapa en el fútbol venezolano

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jugadores de la Vinotinto - Foto: EFE
Jugadores de la Vinotinto - Foto: EFE
Tomás Rincón asumió un cargo en la Federación Venezolana de Fútbol tras retirarse como jugador y va a buscar aportar su experiencia al desarrollo de los combinados nacionales.

Tomás Rincón seguirá ligado al fútbol venezolano, pero ya no desde el terreno de juego. El histórico excapitán de la Vinotinto se incorporó a la estructura de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) como secretario técnico de las selecciones masculinas, una responsabilidad con la que espera contribuir al crecimiento del equipo nacional y a la formación de las siguientes generaciones.

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El anuncio se hizo oficial el 9 de noviembre, por medio de las redes sociales de la selección y de un comunicado de la federación. La designación llegó luego de que el mediocampista anunciara su retiro del fútbol profesional el pasado 16 de septiembre, con lo que cerró una trayectoria de 20 años dentro de las canchas.

“Muy contento, muy orgulloso de seguir vinculado a nuestro país, a nuestra camiseta, a nuestro gran amor que es la Vinotinto”, dijo Rincón al referirse a esta nueva etapa. Sus palabras reflejan que, pese a dejar atrás su carrera como futbolista, sostiene su intención de apoyar al proyecto deportivo de Venezuela.

Como secretario técnico de las selecciones masculinas, el exjugador va a tener responsabilidades que tienen relación con la planificación deportiva, el seguimiento de los futbolistas y la articulación entre los clubes y los combinados nacionales. Igualmente buscará aportar su experiencia internacional al trabajo con las categorías juveniles y la selección absoluta.

Según la información difundida por la FVF, Rincón trabajará de manera coordinada con Luis Ángel Sánchez, director de Selecciones Masculinas y Scouting, y Luis Giménez, director de Desarrollo y Competiciones. La intención es integrar su conocimiento del fútbol profesional a los procesos de organización y crecimiento de los equipos venezolanos.

Para asumir esta función, el tachirense se preparó fuera de las canchas. El exmediocampista obtuvo el título de director deportivo en Coverciano, Italia, una formación que le dejará trasladar parte de sus conocimientos futbolísticos al ámbito de la gestión.

Rincón fue por años uno de los principales referentes de Venezuela. Debutó con la selección nacional en 2008 y finalizó su recorrido internacional como uno de los futbolistas con más participaciones en la historia de la Vinotinto, con más de 140 encuentros disputados.

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A nivel de clubes, desarrolló buena parte de su carrera en Europa, donde defendió las camisetas del Hamburgo, Génova, Juventus, Torino y Sampdoria. Además jugó en Brasil con el Santos. Entre sus logros figura la conquista de la Serie A y la Copa Italia con la Juventus durante la temporada 2016-2017.

Su nueva responsabilidad llega en una etapa de renovación para el fútbol venezolano, que busca fortalecer sus estructuras y desarrollar talento para los próximos ciclos internacionales. Ahora bien, el General cambia los botines por el trabajo dirigencial, pero conserva su vínculo con una camiseta que fue fundamental en su carrera.

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