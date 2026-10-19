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Lunes, 19 de octubre de 2026
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España

Graves inundaciones tras lluvias en España: residentes atrapados y rescates en helicóptero

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Inundaciones en España - Foto: EFE
Inundaciones en España - Foto: EFE
Las medidas de confinamiento de la población afectan al litoral norte de Alicante y al litoral sur de Valencia, en 145 municipios en total.

Las autoridades españolas ordenaron este lunes a la población de más de 100 municipios permanecer en sus casas y refugiarse en plantas altas ante las graves inundaciones provocadas por intensas lluvias en el este del país, que ya han dejado dos muertos.

Las medidas de confinamiento de la población "afectan al litoral norte de Alicante y al litoral sur de Valencia, 145 municipios en total", indicó en X el gobierno de la región de Valencia, la más afectada por las tormentosas lluvias.

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Pese a que el temporal remitía al final de la mañana del lunes, la orden permitirá "actuar lo más rápidamente posible" en el rescate de las personas afectadas y evitar que vehículos puedan "verse atrapados en zonas que están inundadas", explicó en rueda de prensa el encargado de emergencias de la región valenciana, Juan Carlos Valderrama.

"Estamos hablando de aproximadamente 700 litros por metro cuadrado en 24 horas" que han caído en algunas zonas, agregó Valderrama.

Videos publicados por la agencia de meteorología de Valencia mostraban calles convertidas en ríos, que arrastraban vehículos, en poblaciones de las provincias de Valencia y de Alicante.

Las autoridades dispusieron más de quince helicópteros que trabajan sin descanso en el rescate de personas que permanecen en tejados de casas inundadas.

En un video de la Unidad Militar de Emergencias (UME), se observa cómo los tripulantes de un helicóptero rojo de ese cuerpo bajan del aparato en brazos a una señora mayor que acababa de ser rescatada.

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"Se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso. Se pide a la población que evite cualquier desplazamiento y permanezca en plantas altas", insistió en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien habló de una "situación muy complicada" en Valencia.

Una mujer que cayó a un arroyo falleció en la región de Cataluña, en el noreste, mientras otra mujer se ahogó en la playa en la localidad valenciana de Sagunto, según las autoridades.

Según los científicos, el cambio climático provocado por la actividad humana está intensificando las tormentas mediterráneas que suelen afectar al este de España en otoño, cuando el mar conserva el calor acumulado durante el verano, favoreciendo una mayor evaporación y precipitaciones más intensas.

Esta misma semana, la Agencia Española de Meteorología anunció que septiembre fue el más cálido jamás registrado en la España peninsular, después de que el país experimentara el verano más caluroso de su historia entre junio y agosto.

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