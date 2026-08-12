Habitantes de Puerto La Cruz, Venezuela, llegaron hasta la residencia del alcalde para expresar su indignación por los prolongados cortes eléctricos

Este miércoles, habitantes de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, llegaron hasta la residencia del alcalde para expresar su indignación por los prolongados cortes eléctricos.

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Al grito de "¡La paciencia se agotó!" o "¡Va a caer, ya va a caer, este gobierno va a caer!", familias enteras manifestaron su inconformidad.

Hasta la fecha, muchos venezolanos pasan horas sin electricidad. Mientras los reclamos se acumulan, las respuestas no aparecen.

Algo similar pasó en Valencia, Carabobo: habitantes del sector El Trigal protestaron en las inmediaciones de la 'Quinta Carabobo', residencia oficial del gobernador chavista Rafael Lacava.

Allí, exigieron el cese de los prolongados y constantes cortes en el suministro eléctrico que superan varias horas diarias.

Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

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El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras que Caracas (la capital) suele mantenerse parcialmente "priorizada", las regiones occidentales, andinas y centrales sufren planes de "administración de carga" extremos.

Pese a que los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.