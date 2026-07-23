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Jueves, 23 de julio de 2026
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Timochenko

"Sus amigos de las Farc han perdido en Colombia": diputado español a líder del Partido Comunista tras visita de Timochenko

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
El diputado Manuel Mariscal, del Partido VOX en España, lanzó duros cuestionamientos en el Legislativo español tras la visita al país del exjefe criminal de las FARC, alias Timochenko. Enrique Santiago, líder del Partido Comunista de España desde 2018, fue quien invitó al exfeje criminal al Congreso, por lo que fue duramente cuestionado. "Lo veo muy nervioso, muy enfadado, ¿esto por qué es? Porque sus amigos de las Farc han perdido en Colombia, ¿ya no mandan?", dijo.

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