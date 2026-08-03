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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Entrenador argentino renovó con su selección hasta el 2030 pese a discreta participación en el último Mundial

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026 - Foto: EFE
Su nuevo contrato lo vincula hasta 2030, año del Mundial de España, Portugal y Marruecos,, y su principal objetivo será asegurar la presencia de su selección en esa cita.

Dos semanas después de finalizado el Mundial 2026, las selecciones participantes han tomado decisiones con respecto a sus entrenadores y la continuidad de los procesos de cara al Mundial 2030 y los torneos intermedios.

En las últimas horas, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) anunció la renovación del seleccionador argentino Mauricio Pochettino hasta 2030, año del próximo Mundial masculino que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

Esta renovación "permitirá a Pochettino y a su equipo técnico prolongar el crecimiento de la selección masculina absoluta, teniendo de paso un impacto en el ecosistema estadounidense del fútbol", declaró la US Soccer en un comunicado.

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El director técnico de 54 años se hizo cargo de la selección estadounidense en septiembre de 2024, y se concentró en preparar al combinado anfitrión del Mundial 2026 para esa cita, en la que alcanzaron los octavos de final tras caer ante Bélgica goleados por 4 a 1.

"Con este nuevo compromiso, el entrenador y su equipo técnico también aconsejarán y apoyarán a la federación en el desarrollo de todo el recorrido de la selección: fútbol juvenil, educación de entrenadores, colaboración con ligas profesionales y otras facetas de la comunidad futbolística", añadió el comunicado.

"Después de haber trabajado dos años con US Soccer, ha quedado claro que hay un enorme potencial para hacer todavía más fuerte el programa de la selección nacional", declaró Pochettino, citado en el comunicado.

Su nuevo contrato lo vincula hasta 2030, año del Mundial de España, Portugal y Marruecos, por lo que su principal objetivo será asegurar la presencia de Estados Unidos en esa cita.

En el Mundial 2026, Estados Unidos goleó 4-0 a Paraguay en su entrada en liza y se impuso 2-0 a Australia, cayendo en el tercer partido del Grupo D 2-3 contra Turquía. Pese a esa última derrota, el combinado norteamericano terminó como líder de grupo, y en dieciseisavos de final se impuso 2-0 a Bosnia y Herzegovina.

Sin embargo, en ese partido su delantero Folarin Balogun fue expulsado y suspendido para el duelo de octavos, situación delicada ya que el atacante del Mónaco era el máximo artillero del equipo.

La FIFA levantó finalmente la suspensión al atacante, una decisión polémica y que hizo planear la sombra de un trato desigual cuando se conoció que previo a esa decisión, el presidente de Estados Unidos Donald Trump había llamado por teléfono al patrón de la FIFA Gianni Infantino para pedir que se revisara la situación.

Ese incidente opacó la última aparición de los hombres de Mauricio Pochettino en el Mundial de Norteamérica, que cayeron goleados 4-1 contra Bélgica en octavos de final, poniendo fin al sueño americano.

Antes del Mundial 2030, Estados Unidos competirá en las próximas dos ediciones de Liga de Naciones (2027 y 2029 y de la Copa de Oro de la Concacaf (2027 y 2029), partidos que podrían determinar las aspiraciones de Estados Unidos en el 'soccer'.

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El comunicado de US Soccer también destaca la implicación del exentrenador de París SG, Chelsea o Tottenham en el desarrollo de las selecciones Sub-17 y Sub-19, con los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 como fecha destacada para las categorías inferiores del combinado estadounidense.

En el banquillo, el argentino sigue acompañado por su equipo de confianza, compuesto por Jesús Pérez, Miguel D'Agostino, Toni Jiménez, Silvia Tuyà y su hijo Sebastiano Pochettino.

"Mauricio ha construido una cultura en la que los jugadores confían en el grupo, confían en el proceso y en los demás", declaró la patrona de US Soccer Cindy Parlow Cone, citada en un comunicado.

"Hemos visto el impacto de esa creencia en la forma en la que el equipo ha crecido, competido y rendido en el mayor escenario mundial. Esa cultura y el equipo que ayudó a construirlo, es exactamente lo que queremos para la selección ahora y para el futuro", añadió.

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