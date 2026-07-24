Miles de desaparecidos y familias sin respuestas: la dura realidad en Venezuela tras un mes de los terremotos

Cuatro semanas después de la tragedia vivida en Venezuela por los terremotos, miles de familias permanecen en campamentos temporales mientras otras continúan la angustiante búsqueda de sus seres queridos entre los escombros. "Le he buscado en el hospital, en Caracas, en todas las cosas, en todos los lugares que me han dicho que la puedo buscar, fui al lugar donde están los fallecidos, y aún no", relató una familiar que resume la desesperación de miles.