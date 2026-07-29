"Todos esperábamos más": el considerado por años como el mejor portero del mundo se pronuncia tras el Mundial y dice que podría retirarse el año que viene

Manuel Neuer se incorporó el martes por la tarde a los entrenamientos en la concentración del club, al igual que muchos otros jugadores de la selección nacional. El veterano de 40 años quiere seguir liderando al equipo también en su 21.ª temporada como profesional.

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Tras su primera rueda de prensa con el equipo en Rottach-Egern, Neuer respondió de inmediato a las preguntas de los periodistas presentes y habló, entre otros temas, sobre el Mundial, los nuevos fichajes y un posible final de su carrera.

El portero habló sobre la eliminación en el Mundial y aseguró que fue muy difícil, que esperaban más y que esto también forma parte del deporte.

“Por supuesto, fue difícil de asimilar. Todos esperábamos más y, por eso, no se disfruta tanto de las vacaciones como si la temporada hubiera continuado, que es lo que todos hubiéramos deseado. Pero eso también forma parte del deporte. De alguna manera, también nos alegramos de que todo vuelva a empezar, de tener nuevos objetivos y de poder lograr muchas cosas con el club. Ese es ahora nuestro objetivo”, aseguró.

Asimismo, Neuer afirmó que dentro del Bayern de Múnich todos están muy contentos con las nuevas incorporaciones y aseguró que sus compañeros se encuentran motivados y con ganas de ganar todo.

“Queremos ganar a todos. Está claro que no todo es siempre tan fácil. Eso ya se ha visto. Pero creo que hicimos una buena temporada y que en el equipo contamos con los jugadores que nos dan la posibilidad de ganar a todos y alcanzar todos los objetivos. Todos los jugadores están motivados; queremos lograr aún más que la temporada pasada”, afirmó.

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Además, dijo: “No hemos perdido a ningún jugador del once titular, no se nos va nadie. Creo que los nuevos fichajes también aportan suficiente energía y que nos ayudarán a seguir avanzando”.

Finalmente, el ídolo del Bayern dejó claro lo que piensa sobre su retiro y aseguró que lo más probable es que deje el fútbol al final de la temporada.

“Cuando juego, no pienso en que esta podría ser mi última temporada. Da igual si ha sido la última vez que he estado en uno u otro estadio. Pero todo apunta a que lo dejaré al final de la temporada”, indicó.