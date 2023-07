Informe asegura que medidas migratorias estadounidenses fomentan el crimen organizado

El Centro de Investigación Insight Crime reveló en su más reciente reportaje cómo la política migratoria estadounidense ha fomentado el crimen organizado en la frontera entre México y Estados Unidos.

Varios testimonios y un extenuante trabajo de campo dan cuenta del fortalecimiento de estos grupos a través del tráfico de personas, de cómo los migrantes son cada día más propensos y vulnerables a abusos y peligros en su travesía hacia Estados Unidos.

El objetivo de este informe es brindar información a quienes buscan hacer frente al fortalecimiento de las políticas públicas de estos países.

Para hablar de este informe se conectó en La Tarde de NN24, Victoria Dittmar, investigadora de Insight Crime quien encabeza además este estudio, quien explicó detalladamente en que se ve favorecido el crimen organizado con las medidas en contra de los migrantes.

“La política migratoria de Estados Unidos se ha enfocado especialmente en disuadir la migración hacía ese país, cada vez hacen más difícil la entrada de los migrantes y esto hace que las personas busquen soluciones como utilizar el servicio del tráfico humano”, aseveró.

“El Título 42 y la política Quédate en México básicamente lo que hacía era dificultar la solicitud de asilo en Estados Unidos, entonces los migrantes se quedan más tiempo en las zonas fronterizas y son vulnerables a la extorción, sino pagan los secuestran y obligan a sus familias a pagar”, añadió la invitada.

“Estas políticas lo que están haciendo es que los migrantes busquen soluciones más riesgosas en las que, inevitablemente, se tendrán que contactar con actores ilícitos; la migración no va a parar y mientras las políticas hagan más difícil la llegada de los migrantes a Estados Unidos, más se ven forzados a elegir estas alternativas”, sentenció Victoria Dittmar.

Por último, mencionó las propuestas que ellos consideran se deben implementar para proteger lo más que se pueda a los migrantes de los grupos ilegales: “En nuestro reporte damos 3 recomendaciones, la primera es asignar más recursos para la cobertura de la app CBP ONE para que más migrantes puedan obtener su cita de asilo estando en sus países o en la frontera y que no tengan que recurrir a grupos ilegales, lo segundo es que Estados Unidos debería apoyar a México para garantizar la seguridad de los migrantes y por último, en las ciudades fronterizas se debe mejorar la infraestructura de estos puertos para que no queden expuestos a los grupos ilegales, que estén resguardados podrían ayudar a su protección ante el crimen organizado”.