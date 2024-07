Informes psicológicos revelan que el atacante de Trump "lidiaba con problemas de salud mental significativos"

Informes psicológicos revelan que Thomas Matthew Crooks, el atacante de Donald Trump, “lidiaba con problemas de salud mental significativos”.

De acuerdo con los documentos, el joven "enfrentaba cuadros de paranoia y delirio".

Fue el pasado domingo 14 de julio, un día después del atentado, que la Oficina Federal de Investigación, más conocida por sus siglas FBI, identificó al autor del “intento de asesinato” contra el exmandatario y candidato a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, el cuerpo de inteligencia indicó que el atacante "efectuó múltiples disparos al escenario desde una posición elevada fuera del mitin" antes de ser "neutralizado" por los agentes.

Ryan Knight, un simpatizante del candidato republicano, declaró haber visto al atacante en un edificio cercano.

"Cuando estaba sentado allí, un tipo dijo: 'Dios mío, tenía un arma'", contó Knight a varios periodistas, posterior al suceso.

El medio de comunicación estadounidense The New York Times, por su parte, publicó en su cuenta de X, una imagen que habría tomado un fotógrafo colaborador del mismo espacio periodístico en la que se ve la bala con la que intentaron segar la vida de Trump.

“Doug Mills, un fotógrafo del medio de comunicación estadounidense The New York Times pareció capturar una imagen de una bala pasando velozmente por la cabeza de Donald Trump”, redactó The New York Times en la mencionada plataforma digital.

Medios locales aseguran que el atacante estaba armado con un rifle semiautomático AR-15, y que los disparos se produjeron en una azotea.

Matthew Crooks, de 20 años de edad, y otra persona murieron, mientras que dos espectadores resultaron heridos.

Puntualizan que Crooks estaba registrado para votar como republicano, pero anteriormente había hecho una pequeña contribución a un grupo afín con los demócratas.

Este acto de violencia, cabe recordar, se registra a pocos meses de los comicios presidenciales de la unión americana.