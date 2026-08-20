Israel y Colombia eliminan el requisito de visa para ciudadanos de ambos países desde el 1 de septiembre

Israel y Colombia acordaron eliminar de manera recíproca el requisito de visado para sus ciudadanos a partir del próximo 1 de septiembre, según anunció el Gobierno israelí tras las conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el canciller colombiano, Omar Bula Escobar.

El anuncio fue hecho por el Gobierno israelí mediante su cuenta oficial de información en español en X.

"Nos complace anunciar que, tras conversaciones mantenidas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, ambos países han acordado eximir mutuamente del requisito de visado a partir del 1 de septiembre", señala el comunicado.

Cabe recordar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había restablecido en mayo de 2025 el requisito de visa para los colombianos que viajaran por motivos turísticos, en medio del deterioro de las relaciones bilaterales durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.

Posteriormente, ambos países anunciaron su intención de eliminar nuevamente este requisito, como parte del proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El anuncio se produjo durante un encuentro entre Gideon Sa’ar y Omar Bula, quien para ese momento era canciller electo.

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"Juntos trazamos una hoja de ruta para el restablecimiento pleno e inmediato de las relaciones diplomáticas y económicas entre nuestros países, apenas asuma el presidente elegido democráticamente, Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto", decía un comunicado publicado por Sa’ar en su cuenta de X el 15 de julio.

"Nuestros países nombrarán de inmediato a sus respectivos embajadores. Recordemos que ambos se retiraron en junio de 2024. Además, Colombia abrirá su embajada en Jerusalén, la capital de Israel; incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores brindará toda la asistencia necesaria en este importante paso. Adicionalmente, acordamos eliminar de manera recíproca el requisito de visa entre ambos países", agregó.

En medio de este proceso de acercamiento, el presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer que mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, luego de la llegada a Cali de una misión especializada de Israel en búsqueda y rescate, enviada para apoyar la atención de la emergencia generada por el terremoto.

La Cancillería confirmó la llegada de una misión israelí integrada por 82 especialistas en búsqueda, rescate, evaluación estructural de edificaciones y labores humanitarias.

"Tuve una conversación muy cálida y enriquecedora con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Le agradecí profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles", expresó De La Espriella en una publicación realizada en X.