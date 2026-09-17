Néstor Lorenzo revela primera lista de convocados de la Selección Colombia para las fechas FIFA tras el adiós de James Rodríguez

El director técnico de la Selección Colombia de fútbol, Néstor Lorenzo, dio a conocer de manera oficial la lista de 26 jugadores convocados para afrontar los compromisos internacionales correspondientes a la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Se trata de la primera lista de convocados después de que el 10 de la selección, James Rodríguez, pusiera fin a su ciclo con el equipo.

La nómina presenta importantes novedades estructurales orientadas al recambio de la plantilla tras la reciente disputa de la Copa Mundial 2026.

Durante la Conferencia de Prensa celebrada en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, el estratega justificó las ausencias de referentes habituales en el proceso destacando la desconvocatoria del arquero titular Camilo Vargas y la inclusión de jóvenes promesas como Rengifo y el atacante Carlos Andrés Gómez.

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Lorenzo subrayó que el cuerpo técnico busca probar variantes tácticas y consolidar la renovación del equipo nacional de cara al nuevo ciclo competitivo.

“Hay que darle rodaje a los jugadores, hay jugadores que tienen mucho talento”, afirmó Néstor Lorenzo al evaluar la nómina de citados ante los medios de comunicación.

La lista entregada por la Federación Colombiana de Fútbol marca una pauta de transición en la estructura del combinado patrio. Las llamadas de atacantes como Carlos Andrés Gómez y Rengifo responden al rendimiento mostrado en sus respectivos clubes, permitiendo evaluar alternativas ofensivas en el esquema del entrenador argentino.

La ausencia de Camilo Vargas abre el abanico de posibilidades para la consolidación de guardametas de proyección en los duelos de preparación. El anuncio de la convocatoria ratifica la intención del cuerpo técnico de acelerar la transición generacional en la Selección Colombia.

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Al priorizar el rodaje de futbolistas emergentes por encima de la columna vertebral tradicional, Néstor Lorenzo busca ampliar la base de jugadores elegibles para la alta competencia, asegurando la vigencia y competitividad del representativo nacional en las competencias internacionales del ciclo.