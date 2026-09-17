NTN24
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Dinorah Figuera

Tras instalación del segundo ciclo del diálogo, Dinorah Figuera dice sobre la detención de Javier Oropeza: "Se han comprometido a hacer todas las diligencias para su liberación"

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera, presidente de la AN de Venezuela 2015 / Secuestro del exalcalde venezolano Javier Oropeza - Fotos: EFE / X
Dinorah Figuera, presidente de la AN de Venezuela 2015 / Secuestro del exalcalde venezolano Javier Oropeza - Fotos: EFE / X
Figuera manifestó además que su delegación estará atenta "hasta que se cumpla".

Tras la instalación del segundo ciclo de la mesa de diálogo entre la AN 2015 y el régimen venezolano, Dinorah Figuera se refirió a la detención de Javier Oropeza.

o

Mediante la red social X, Figuera dijo: "En la instalación del segundo ciclo de la mesa de diálogo conocimos de la detención arbitraria del exalcalde de Carora, Javier Oropeza".

Al tiempo, manifestó: "Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido a hacer todas las diligencias para su pronta liberación".

o

"Estaremos atentos hasta que se cumpla... Todos los presos políticos deben ser liberados. Libertad para todos", concluyó.

Javier Oropeza regresó a Venezuela luego de permanecer dos años y medio en España, país al que emigró junto a su esposa y sus dos hijas tras los acontecimientos ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

A su llegada, Oropeza señaló que se presentó en el Palacio de Justicia acompañado de su esposa y del dirigente Jesús Guillermo López.

o

Según explicó, ambos se acogieron a la Ley de Amnistía y consiguieron el sobreseimiento de las causas judiciales en su contra.

El exmandatario municipal también denunció medidas que, según afirmó, afectaron su patrimonio. Entre ellas mencionó la confiscación de dos fincas y la incautación de las sedes de los medios de comunicación El Caroreño y El Diario de Lara.

Además, indicó que la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación por 15 años.

Oropeza manifestó que busca recuperar los bienes afectados y reiteró su intención de impulsar un proceso electoral en el que María Corina Machado participe como candidata.

Temas relacionados:

Dinorah Figuera

Dictadura en Venezuela

Régimen

Delcy Rodríguez

Represión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Guerrillera, 'abortera'": habla joven que confrontó a excongresista Farc señalada de graves delitos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Desbloqueo o cuentagotas? El desbloqueo parcial a medios en Venezuela ordenada por el régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Menos de 48 horas duró su respiro de libertad: sigue sin conocerse el paradero de Javier Oropeza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Continúa la represión del régimen venezolano pese a la captura de Mafuro - Foto de referencia: EFE
Represión en Venezuela

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Falta de acción del régimen contra los grupos criminales colombianos en su territorio - Fotos: EFE
Cooperación

Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

Senador Rick Scott -Foto: EFE
Rick Scott

"Estaba tratando de destruir la relación con los EE. UU.": Rick Scott sobre el legado de Petro

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

"Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Colombia

Gobierno de Colombia confirma subsidio para familias damnificadas por el terremoto: se entregará durante tres meses

Registro de la actividad del Volcán Puracé: Foto: Servicio Geológico Colombiano
volcán Puracé

Servicio Geológico Colombiano alerta sobre el incremento de la actividad sísmica cerca al volcán Puracé: más de 50 movimientos telúricos en cuatro horas

Proyección artística de una persona rodeada de sombras en interiores - Foto de referencia: Pexels
Trata de personas

ONG detalla que 99 % de las niñas víctimas de trata en la frontera entre Colombia y Venezuela son de nacionalidad venezolana

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Liverpool | Foto: EFE
Fútbol

Revelan que el Liverpool tendría acordado el fichaje por más de 100 millones de euros de un bicampeón de la UEFA Champions League

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Colombia

Gobierno de Colombia confirma subsidio para familias damnificadas por el terremoto: se entregará durante tres meses

Registro de la actividad del Volcán Puracé: Foto: Servicio Geológico Colombiano
volcán Puracé

Servicio Geológico Colombiano alerta sobre el incremento de la actividad sísmica cerca al volcán Puracé: más de 50 movimientos telúricos en cuatro horas

Alex Saab - Foto: EFE
Álex Saab

Alex Saab prenderá el ventilador con el tema de las Clap en Venezuela a cambio de reducción de pena

Proyección artística de una persona rodeada de sombras en interiores - Foto de referencia: Pexels
Trata de personas

ONG detalla que 99 % de las niñas víctimas de trata en la frontera entre Colombia y Venezuela son de nacionalidad venezolana

Foto: Comando Sur de EE. UU.
Comando Sur

Tres muertos tras contundente ataque de Estados Unidos a narcolancha en el Caribe

Alex Saab - Foto: EFE
Álex Saab

Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, se declararía culpable ante tribunal de Miami donde se le acusa por lavado de activos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023