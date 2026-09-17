Tras instalación del segundo ciclo del diálogo, Dinorah Figuera dice sobre la detención de Javier Oropeza: "Se han comprometido a hacer todas las diligencias para su liberación"

Tras la instalación del segundo ciclo de la mesa de diálogo entre la AN 2015 y el régimen venezolano, Dinorah Figuera se refirió a la detención de Javier Oropeza.

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Mediante la red social X, Figuera dijo: "En la instalación del segundo ciclo de la mesa de diálogo conocimos de la detención arbitraria del exalcalde de Carora, Javier Oropeza".

Al tiempo, manifestó: "Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido a hacer todas las diligencias para su pronta liberación".

"Estaremos atentos hasta que se cumpla... Todos los presos políticos deben ser liberados. Libertad para todos", concluyó.

Javier Oropeza regresó a Venezuela luego de permanecer dos años y medio en España, país al que emigró junto a su esposa y sus dos hijas tras los acontecimientos ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

A su llegada, Oropeza señaló que se presentó en el Palacio de Justicia acompañado de su esposa y del dirigente Jesús Guillermo López.

Según explicó, ambos se acogieron a la Ley de Amnistía y consiguieron el sobreseimiento de las causas judiciales en su contra.

El exmandatario municipal también denunció medidas que, según afirmó, afectaron su patrimonio. Entre ellas mencionó la confiscación de dos fincas y la incautación de las sedes de los medios de comunicación El Caroreño y El Diario de Lara.

Además, indicó que la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación por 15 años.

Oropeza manifestó que busca recuperar los bienes afectados y reiteró su intención de impulsar un proceso electoral en el que María Corina Machado participe como candidata.