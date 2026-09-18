Australia buscará endurecer los controles migratorios: habilitará centros de detención e impondrá restricciones a turistas y estudiantes

Australia detendrá a los turistas que sobrepasen la vigencia de su visa para enviar un mensaje "disuasivo" a los viajeros, en virtud de unas nuevas normas destinadas a reducir los niveles de migración, afirmó un alto funcionario este viernes.

El Partido Laborista, actualmente en el poder, ha negado que esté reforzando las normas de visado en respuesta al auge del partido One Nation, convertido este año en uno de los más populares de Australia con promesas de recortar la migración.

VEA TAMBIÉN ICE detiene a seis nicaragüenses expulsados y desnacionalizados por el régimen de Ortega en 2023 o

Bajo las reformas anunciadas el jueves, Australia prohibirá que familiares acompañen a estudiantes, introducirá un sistema de sorteo para participar en programas de vacaciones de trabajo y tomará medidas enérgicas contra quienes se queden más tiempo del permitido.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Matt Thistlethwaite, dijo el viernes que los turistas serán recluidos en centros de detención migratoria para reducir el número de personas que permanecen más allá de lo estipulado en sus permisos de ingreso, cifra que ha aumentado a 77.000.

"Una vez que se corra la voz: 'Oye, me quedé un par de semanas de más con mi visa de turista, me detuvieron y pasé un par de semanas en un centro de detención migratoria; no es un lugar agradable, me voy a casa'. Una vez que eso se difunda, creemos que, obviamente, ese efecto disuasivo garantizará que la gente cumpla con las condiciones", dijo a la cadena News24.

Las personas que no tendrán derecho a permanecer en Australia se enfrentarán a una "consecuencia" y serán expulsadas, agregó.

Desde 2015, los centros de detención migratoria de Australia se han llenado de personas con condenas penales que esperan ser deportadas, tras un cambio de política que desarrolló la cancelación obligatoria de los visados ​​permanentes por ciertos delitos.

VEA TAMBIÉN Impactante operativo de rescate de las Fuerzas militares de Colombia en Bogotá contra el Clan del Golfo o

El ministro de Migración, Tony Burke, al anunciar la nueva política el jueves, dijo que el gobierno abrirá 250 camas y agregará 100 oficiales para alojar y gestionar a quienes se hayan quedado más tiempo de lo autorizado en diferentes instalaciones.

La directora ejecutiva del Consejo de la Industria Turística, Erin McLeod, advirtió que hablar de detener a turistas no hará "ningún bien" a la imagen de Australia como "destino acogedor".