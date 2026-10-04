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Domingo, 04 de octubre de 2026
Domingo, 04 de octubre de 2026
estrecho de Ormuz
Programa: Razón de Estado

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

octubre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Actualmente, en el mundo, muchas políticas de gobierno han cambiado drástica y significativamente; ahora los gobiernos y sus sistemas políticos han entendido el poder como una capacidad de intimidación, sometimiento, por medio de intimidaciones y el financiamiento de la violencia, llegando al punto de no solo condicionar la vida de sus pobladores, sino del mundo entero.

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