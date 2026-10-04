estrecho de Ormuz
Programa: Razón de Estado
¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?
Actualmente, en el mundo, muchas políticas de gobierno han cambiado drástica y significativamente; ahora los gobiernos y sus sistemas políticos han entendido el poder como una capacidad de intimidación, sometimiento, por medio de intimidaciones y el financiamiento de la violencia, llegando al punto de no solo condicionar la vida de sus pobladores, sino del mundo entero.