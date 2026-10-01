Carta del Pollo Carvajal expone comisiones del régimen a políticos del Partido Socialista Español

Desde prisión en Estados Unidos, Hugo Armando Carvajal, mejor conocido como el “Pollo Carvajal”, quien hizo parte de la inteligencia del régimen venezolano, ha emitido una carta pública en la que a puño y letra expone hechos como venta de armas, comisiones ilegales a integrantes del Partido Socialista español. Esto de acuerdo con la información compartida por The Objetive de España.