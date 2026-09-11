11-S Programa: La Tarde Sobreviviente del 11-S sobre ayudar en los atentados: "trabajábamos con un tapabocas de un dólar" septiembre 11, 2026 Por: Redacción NTN24 25 años después, Jaime Munevar, sobreviviente de los atentados del 11 de septiembre de 2001, contó su experiencia en el programa La Tarde de NTN24. También le puede interesar 11-S Sobreviviente del 11-S sobre ayudar en los atentados: "trabajábamos con un tapabocas de un dólar" Abelardo de la Espriella Criminalidad en jaque: De la Espriella inició con mano dura su gobierno y no da tregua a la ilegalidad en Colombia Abelardo de la Espriella Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados Iván Mordisco Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico Iván Cepeda “Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia Acuerdo petrolero Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero Compartir en: