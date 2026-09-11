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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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11-S
Programa: La Tarde

Sobreviviente del 11-S sobre ayudar en los atentados: "trabajábamos con un tapabocas de un dólar"

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
25 años después, Jaime Munevar, sobreviviente de los atentados del 11 de septiembre de 2001, contó su experiencia en el programa La Tarde de NTN24.

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