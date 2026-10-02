“La JEP es un tribunal de impunidad”: senadora cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

En Colombia se cumplen 10 años del fallido plebiscito convocado por el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, por medio del cual la ciudadanía expresó su rechazo al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Pese a eso, cabe recordar que la administración de Santos, por medio del Congreso de la República, logró aprobar este acuerdo, el cual usó como mecanismo de refrendación política y jurídica, por medio de la cual surgió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual hasta la fecha no ha ejecutado a cabalidad el propósito con el que fue creada: “reparar a las víctimas”.