Iván Cancino, ministro de Justicia, reaccionó con sorpresa en pleno Congreso a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno: "De aquí mi gratitud, lealtad y amistad perpetua para él"

La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior este miércoles, 21 de octubre, tomó por sorpresa al país y hasta al ministro de Justicia, Iván Cancino, quien no solamente fue compañero de Lara en el gabinete, sino que también es colega y amigo.

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Desde el Congreso de la República, Iván Cancino se expresó amablemente sobre Lara, haciendo referencia a su vínculo desde sus antepasados: “Hace más de 40 años, Rodrigo Lara Bonilla y Antonio José Cancino Moreno hicieron un equipo importante, en un momento crucial del país”.

Adicionalmente, indicó que, desde que conoce a Lara, lo ha considerado un hermano.

“Ese es el tiempo que yo conozco a Rodrigo Lara Restrepo, a quien considero un hermano de esos que no son de sangre, pero sí de vida, con quien habíamos hecho un equipo, yo creo que bastante importante y de apoyo”, añadió el ministro de Justicia.

Lara y Cancino comparten su título profesional. Los dos estudiaron Derecho y han destacado por sus carreras en la política y en los estrados como litigantes.

Siendo dos figuras muy importantes de la política colombiana, se reencontraron este año, cuando Abelardo de la Espriella los llamó para que hicieran parte de su gabinete presidencial. Lara, desde el Ministerio del Interior, y Cancino, desde el de Justicia.

Desde este miércoles, dejaron de ser compañeros en el Gobierno. Lara salió del Ministerio del Interior en medio de una agitada agenda por el Presupuesto Nacional para 2027.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que Alejandro Ordóñez será el nuevo jefe de la cartera del Interior y tendrá que buscar la aprobación de las iniciativas de la Presidencia en el Congreso; sin embargo, Cancino no se refirió a su nuevo compañero.

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El ministro de Justicia finalizó sus palabras con respecto a este movimiento, refiriéndose a Lara.

“De aquí mi gratitud, mi lealtad y mi amistad perpetua para él, para su esposa, para sus hijos y para su familia”, concluyó.

Finalmente, cabe resaltar que Cancino asumirá las labores de Lara mientras se posesiona Alejandro Ordóñez en el cargo, por orden del presidente Abelardo de la Espriella.

“Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera”, aseveró el presidente.