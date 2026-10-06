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Ministerio de Justicia

Ministro de Justicia de Colombia establece contacto consular con los exmilitares procesados en Estados Unidos por el magnicidio del presidente de Haití

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El ministro Iván Cancino González-Foto: tomada de X @MinjusticiaCo
El ministro Iván Cancino González-Foto: tomada de X @MinjusticiaCo
El ministro Iván Cancino confirmó los primeros acercamientos institucionales con los familiares de los 17 connacionales privados de la libertad y el envío de un delegado diplomático.

El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia confirmó la activación formal de los canales de comunicación institucionales con los 17 exmilitares connacionales recluidos en Estados Unidos por su presunta vinculación en el magnicidio del expresidente de Haití, Jovenel Moïse.

El titular de la cartera, Iván Cancino, ratificó que las dependencias del Estado iniciaron las gestiones de acercamiento con los núcleos familiares de los procesados para coordinar la asistencia legal e integral ordenada por el Poder Ejecutivo.

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El despliegue de las acciones estatales incluye el traslado inmediato de un funcionario de la Cancillería hacia territorio estadounidense con el propósito de verificar en el sitio el estado procesal y las condiciones de reclusión de los ciudadanos colombianos.

Las autoridades del sector justicia coordinan con la legación diplomática la consolidación del equipo de abogados penalistas internacionales que asumirá la representación formal de los exintegrantes de la Fuerza Pública en los estrados norteamericanos.

“Ya nos pusimos en contacto con varios familiares y una persona de la Cancillería está en camino. Avanzamos en el análisis de la situación de cada uno de ellos para garantizar el debido proceso, esclarecer las responsabilidades individuales y cumplir estrictamente la instrucción de otorgarles todo el acompañamiento jurídico y el respaldo económico a sus hogares”, sostuvo el ministro de Justicia, Iván Cancino.

La estrategia gubernamental busca individualizar las conductas de los imputados dentro del expediente judicial, con el fin de deslindar las actuaciones y asegurar que cada uno de los investigados ejerza con plenitud su derecho a la defensa.

En paralelo, las dependencias de asistencia social avanzan en la estructuración del mecanismo financiero que garantizará el sustento de las familias afectadas mientras concluyen las etapas del juicio penal exterior.

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El fortalecimiento de la asistencia consular y el amparo institucional a los connacionales en el extranjero reafirman el compromiso de las instituciones de la patria con la protección de las garantías constitucionales.

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