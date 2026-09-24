Javier Milei acusa a Pedro Sánchez de "traicionar a su pueblo" con la política migratoria en España

El presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó duras críticas este jueves contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusándolo de haber “traicionado a su propio pueblo” debido a la aplicación de políticas de apertura migratoria en la península ibérica.

Las declaraciones del jefe de Estado argentino se produjeron durante su intervención en The Economic Club de Nueva York, en el marco de su agenda oficial por la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su alocución, el gobernante sostuvo que la nación europea se encuentra sometida a una administración socialista que erosiona sus instituciones, citando los recientes acontecimientos y tensiones fronterizas registrados en la ciudad autónoma de Ceuta como evidencia de un colapso en la seguridad territorial.

“El Gobierno español ha traicionado a su propio pueblo abriendo las puertas a invasores que la están convirtiendo en una zona de caos y violencia. Es una mezcla curiosa entre anarquía y tiranía; los españoles de bien son cada vez más vigilados y obligados a pagar impuestos para sostener esta situación, todo para que Pedro Sánchez consiga los votos que necesita para seguir atornillado al poder”, aseveró el presidente Javier Milei.

En contraste con el modelo europeo, el mandatario suramericano defendió el esquema de seguridad interior implementado por su gabinete, asegurando que la intensificación de las inspecciones fronterizas ha permitido la deportación de 20.000 personas en lo que va del año para prevenir la delincuencia transnacional.

Asimismo, el jefe de Estado aprovechó el escenario financiero para promocionar a la Argentina como un destino atractivo para los capitales internacionales, resaltando oportunidades de inversión en sectores como la minería, la energía, la agroindustria y la inteligencia artificial.

El pronunciamiento del líder argentino reafirma su alineamiento con los sectores conservadores del hemisferio, priorizando la soberanía territorial y el libre mercado como ejes centrales de su discurso en los foros internacionales.