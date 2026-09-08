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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Comando Sur

Fuerzas de EE. UU. detuvieron y hundieron otro barco de reabastecimiento de narcolanchas en el Pacífico: revelaron video del operativo en alta definición

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Tras asegurar que no quedaran personas en la embarcación y completar las tareas de inspección, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundir el buque.

El Comando Sur de Estados Unidos ha asestado un nuevi golpe significativo a las redes logísticas del narcotráfico en América Latina tras interceptar una estación flotante de reabastecimiento utilizada para operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental.

La acción, ejecutada el 8 de septiembre por fuerzas del Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM), resultó en el hundimiento de la embarcación y la transferencia de su tripulación a autoridades ecuatorianas.

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Según informó el Comando Sur a través de sus redes sociales, la inteligencia militar confirmó que la embarcación estaba vinculada directamente con Los Choneros, organización calificada como "narcoterrorista" por las autoridades estadounidenses.

Esta estructura criminal, con base en Ecuador, ha sido señalada como una de las principales responsables del aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico en la región andina.

Las fuerzas del JTF-WHEM, bajo la dirección del Comando Sur, llevaron a cabo la operación de forma "precisa y profesional", según destacó el comunicado oficial.

Una vez interceptada la estación flotante, los efectivos militares procedieron a desembarcar a todos los individuos que se encontraban a bordo, quienes fueron posteriormente entregados a las autoridades ecuatorianas para su procesamiento legal.

Tras asegurar que no quedaran personas en la embarcación y completar las tareas de inspección, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundir el buque. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia destinada a desmantelar las redes logísticas que facilitan el tráfico de narcóticos en el Hemisferio Occidental.

Las estaciones flotantes de reabastecimiento representan un componente crucial en las operaciones de narcotráfico marítimo, ya que permiten a las embarcaciones involucradas en el transporte de drogas permanecer en alta mar durante períodos prolongados sin necesidad de regresar a puerto.

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Los Choneros han expandido su influencia en Ecuador en los últimos años, convirtiéndose en un actor central del narcotráfico regional y siendo vinculados con cárteles mexicanos.

El Comando Sur enfatizó que el JTF-WHEM "continúa realizando operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental".

Este nuevo golpe ocurre 24 horas después de un operativo casi idéntico en el que otra embarcación de reabastecimiento fue detenida y destruida por el Ejército de Estados Unidos.

Además, en apenas algunas horas el secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para tratar temas como seguridad y lucha contra el narcotráfico.

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