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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio apunta contra gobierno latinoamericano y asegura que no hace "lo suficiente" por combatir el narcotráfico y el crimen

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Ahora, tras la visita al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el secretario Rubio viajará el jueves 10 de septiembre a Perú.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la lucha de México contra los cárteles de la droga "no es ni de lejos suficiente" y advirtió al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

La presidenta izquierdista de México ha tenido una relación irregular con el presidente Donald Trump, quien ha planteado en repetidas ocasiones la idea de una intervención militar de Estados Unidos al otro lado de la frontera.

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"Hay territorios, vastos territorios en México que no están gobernados por el Estado", expresó Rubio en Quito en el marco de una gira por Ecuador, Colombia y Perú.

Aunque el funcionario aplaudió los esfuerzos de México contra los cárteles, insistió en que aún queda mucho más por hacer, y manifestó que la intención de Estados Unidos es actuar conjuntamente con las autoridades mexicanas para combatirlos.

"Nuestra esperanza y nuestra intención es hacerlo en asociación con México. Ese es el ideal. Pero, eventualmente, esa amenaza tendrá que ser enfrentada de una forma u otra", declaró.

cabe recordar que desde el inicio de este segundo mandato de Trump, Washington ha incrementado la presión sobre su vecino incluso imputando al gobernador del estado de Sinaloa, miembro del partido gobernante, por supuestos vínculos con narcotraficantes.

Añadido a esto, Rubio dijo que los cárteles tienen la capacidad de desafiar la autoridad del Estado con asesinatos de candidatos, políticos, jueces y periodistas.

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Asimismo, el secretario advirtió que estos grupos representan una amenaza transfronteriza creciente con el uso de drones y sofisticadas redes de tráfico para trasladar drogas y migrantes.

Ahora, tras la visita al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el secretario Rubio viajará el jueves 10 de septiembre a Perú.

Esta será la última escala de su gira de tres destinos de Sudamérica. Allí Rubio se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el cargo el 28 de julio.

La reunión servirá para discutir la relación bilateral y la cooperación en materia de seguridad, comercio y asuntos regionales.

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