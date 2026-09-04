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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Fútbol

Árbitros anuncian huelga por cambios contractuales "inaceptables" en liga internacional: no saltarán a los campos de juego

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Árbitro de fútbol - Foto de referencia: EFE
Árbitro de fútbol - Foto de referencia: EFE
Tras escasos avances en la resolución de la disputa, sus miembros respaldaron "abrumadoramente" la decisión de no arbitrar los próximos partidos, según declararon.

Los árbitros de fútbol en Australia anunciaron este viernes que se negarían a saltar al terreno de juego después de que una larga disputa con la Federación Australiana de Fútbol sobre los contratos no llegara a una solución.

Los nuevos cambios propuestos por el organismo deportivo corrían el riesgo de colocarlos en una "posición inaceptable de posible conflicto" al ser contratados directamente por las Ligas Profesionales Australianas, según declaró la Asociación de Árbitros Profesionales de Fútbol (PFRA).

Tras escasos avances en la resolución de la disputa, sus miembros respaldaron "abrumadoramente" la decisión de no arbitrar los próximos partidos, según declararon.

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"Nadie se convierte en árbitro porque quiera renunciar a sus servicios. Son personas que aman el fútbol y han dedicado una enorme parte de sus vidas a este deporte", declaró el presidente Evgeny Vizelman.

"Retirarnos del campo duele", añadió.

"Nuestros directivos aceptan el escrutinio. Aceptan la responsabilidad. Cada semana toman decisiones difíciles frente a jugadores, entrenadores, aficionados y telespectadores."

Dijo que los árbitros solo piden "que el juego les muestre el mismo profesionalismo y respeto que exige de ellos".

Los árbitros exigen ser contratados directamente por Football Australia o por un organismo independiente, y no por una asociación de clubes cuyos partidos arbitran, según ha declarado la federación. También exigen el pago de salarios atrasados.

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Según informó el periódico The Age, la Federación Australiana de Fútbol está considerando la posibilidad de traer a un árbitro extranjero para dirigir la semifinal de la Copa de Australia del miércoles por la noche entre el Sydney FC y el Melbourne Victory, debido a la huelga.

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