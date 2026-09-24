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Colombia
Programa: La Mañana

Santa Marta militarizada: patrullajes del Ejército buscan devolver la tranquilidad de residentes y turistas

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Santa Marta amaneció bajo una fuerte militarización. Más de 500 hombres del Ejército Nacional incrementaron los patrullajes barrio a barrio y a lo largo del corredor turístico y de playas, en un intento por devolver la tranquilidad a residentes y visitantes. La intervención responde a la presión de grupos criminales que buscan dominar la capital del Magdalena como centro logístico para el narcotráfico marítimo, una región por donde —según cifras de la policía antinarcóticos— se intenta mover más del 30 % de la cocaína que sale del caribe colombiano hacia mercados internacionales.

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