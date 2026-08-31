NTN24
Lunes, 31 de agosto de 2026
Lunes, 31 de agosto de 2026
Acuerdo
Programa: La Mañana

El cambio de discurso del régimen venezolano tras el acuerdo con EEUU: ¿Cómo avanzará la transición?

agosto 31, 2026
Por: Miguel Pedreros
Horacio Medina, expresidente adhoc de PDVSA e ingeniero petrolero, manifestó preocupaciones sobre la viabilidad del acuerdo.

También le puede interesar

Cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Acuerdo

El cambio de discurso del régimen venezolano tras el acuerdo con EEUU: ¿Cómo avanzará la transición?

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez defiende acuerdo petrolero con Estados Unidos, mientras dirigentes políticos cuestionan su legitimidad

Telescopio Nancy Grace Roman | Foto: EFE
Telescopio

Tras exitoso despegue, telescopio Nancy Grace Roman recorrerá el espacio buscando materia oscura

Hija de Fernando Villavicencio habla sobre la captura de José Serrano - Foto: X @DanielNoboaOk
Fernando Villavicencio

“Hay una arquitectura criminal”: hija de Fernando Villavicencio celebra captura de José Serrano

Fue lanzado el telescopio Nancy Roman
Telescopio

"Nos va a revelar cosas que ni sospechamos": esto es lo que brindará el telescopio Nancy Grace Roman

Sinaloa, México - Foto: EFE
Sinaloa

¿Qué hay detrás de la política en Sinaloa, México, con nueva gobernadora tras escándalos?

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos va a revelar cosas que ni sospechamos": esto es lo que brindará el telescopio Nancy Grace Roman

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El cambio de discurso del régimen venezolano tras el acuerdo con EEUU: ¿Cómo avanzará la transición?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Hay una arquitectura criminal”: hija de Fernando Villavicencio celebra captura de José Serrano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Hija de Fernando Villavicencio habla sobre la captura de José Serrano - Foto: X @DanielNoboaOk
Fernando Villavicencio

“Hay una arquitectura criminal”: hija de Fernando Villavicencio celebra captura de José Serrano

Fue lanzado el telescopio Nancy Roman
Telescopio

"Nos va a revelar cosas que ni sospechamos": esto es lo que brindará el telescopio Nancy Grace Roman

Sinaloa, México - Foto: EFE
Sinaloa

¿Qué hay detrás de la política en Sinaloa, México, con nueva gobernadora tras escándalos?

Inicia plan de desarticulación contra la criminalidad en Bogotá por orden del presidente - Fotos: EFE/AFP
Criminales

Por orden de De la Espriella, inicia plan en Bogotá para desarticular estructuras criminales

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen venezolano

Cuestionan a Estados Unidos por pactar acuerdo petrolero con la "camarilla criminal" del régimen venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Granko Arteaga, militar de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Granko Arteaga, militar señalado como uno de los máximos torturadores de la dictadura madurista, estaría planeando salir de Venezuela

Fotografía de la fachada del edificio de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), en Caracas (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

Terremotos dejaron 94 estructuras de la Iglesia Católica afectadas en Venezuela, según balance preliminar de la Conferencia Episcopal Venezolana

Vicente Fox, expresidente de México. (EFE)
Posesión Abelardo de la Espriella

"Es refrescante salir de esta etapa de sombras": Vicente Fox sobre posesión de Abelardo De La Espriella

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lionel Messi. Foto: EFE
Lionel Messi

Messi marcó su primer gol después del Mundial y su gesto tras la anotación conmovió al público: "No puede parar; ama mucho esto"

Granko Arteaga, militar de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Granko Arteaga, militar señalado como uno de los máximos torturadores de la dictadura madurista, estaría planeando salir de Venezuela

Fotografía de la fachada del edificio de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), en Caracas (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

Terremotos dejaron 94 estructuras de la Iglesia Católica afectadas en Venezuela, según balance preliminar de la Conferencia Episcopal Venezolana

Aparecen los astronautas de la NASA Jessica Meir y Anil Menon- Foto: Captura de vídeo cedida por NASA EFE
Nasa

La NASA pospone una caminata espacial en la EEI por una anomalía en el traje de la astronauta Anil Menon

Vicente Fox, expresidente de México. (EFE)
Posesión Abelardo de la Espriella

"Es refrescante salir de esta etapa de sombras": Vicente Fox sobre posesión de Abelardo De La Espriella

bombardeo nocturno en la aldea de Lebiazhe- Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Ataque ruso con drones deja cuatro muertos en Járkov y Ucrania responde contra objetivos estratégicos en Rusia

Establecimiento comercial en una zona popular en Caracas (Venezuela) - Foto: EFE
Alcaldía de Caracas

La Superintendencia Municipal de Administración Tributaria de Caracas establece como requisito obligatorio el aviso de identificación de fachada en establecimientos comerciales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023