Joana Sanz habla de su relación con la familia de Dani Alves en medio de rumores de reconciliación

Joana Sanz, la esposa de Dani Alves que en meses pasados anunció su intención de separarse, reapareció junto al futbolista hace unos días, tomados de la mano, por las calles de Barcelona.

Más allá de la eventual reconciliación, medios de comunicación especializados en entretenimiento, sostienen que la mujer tendría una “mala relación con la familia” del brasileño.

Sobre la polémica, no obstante, una fuente afirmó al medio 'Así es la vida' que esa información no es cierta.

"He estado en contacto con ella y justo hoy, a raíz de esta noticia que ha salido, le he querido preguntar. Me ha dicho: su familia no tiene nada en contra de mí, muy al contrario, faltaría más", contaba. ha dicho en que la familia de Alves no tiene ‘nada en contra’ de ella”, indicó una de las colaboradoras de 'Así es la vida' según los medios 20 Minutos y Mundo Deportivo.

El futbolista brasileño Dani Alves, condenado por violación en España, salió el pasado lunes 25 de marzo en libertad provisional de la cárcel tras pagar una fianza de 1 millón de euros.

El lateral derecho salió acompañado de su abogada y caminando por la puerta de la prisión de Brians 2, situada a unos 40 kilómetros de Barcelona, vestido con una camiseta blanca de cuello alto, abrigo negro y pantalones de mezclilla, donde permanecía recluido desde finales de enero de 2023.

Tras abandonar el penal, se subió a un vehículo que lo esperaba para marcharse, sin hacer comentarios a los numerosos periodistas y personas que se mostraron en contra de su libertad.

Horas antes, el deportista de 40 años de edad había depositado finalmente la fianza que le había impuesto la Audiencia de Barcelona.

La corte le había otorgado la medida la semana pasada, pero hasta el lunes pasado el jugador no había podido abonar la caución que le permitirá esperar en libertad a que se resuelvan los recursos a su sentencia.

"Se declara bastante la fianza de un millón de euros (...) y en consecuencia se decreta la libertad" de Alves, señaló el tribunal.

Al defensor, con una exitosa carrera en equipos como el FC Barcelona, Juventus, PSG, entre otros, la justicia le impuso también otras medidas para salir en libertad provisional hasta que haya sentencia firme, como la retirada de sus dos pasaportes, la obligación de comparecer semanalmente en la Audiencia, no salir de España y la prohibición de acercarse a la víctima.