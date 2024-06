Johana Bahamón habla de su trabajo con la población carcelaria de Colombia: “Me han transformado la vida”

Johana Bahamón, actriz, modelo y creadora de la Fundación Acción Interna dedicada a la ayuda de la población carcelaria, estuvo en Desde Adentro de NTN24 con Andrea Bernal hablando de su trabajo y del festival nacional de teatro carcelario.

Desde Cali, en el teatro Enrique Buenaventura, la actriz explicó que en el festival están participando seis cárceles a nivel nacional, que concursan con una obra de teatro, el ganador sale de la cárcel y se presenta en el mejor teatro de su ciudad.

“Yo empecé a trabajar en las cárceles hace 12 años y la actuación era mi principal instrumento de trabajo, así que empecé con teatro en la cárcel de mujer El Buen Pastor de Bogotá y al ser testigo de la transformación de estas nuevas actrices quisimos sacarlas de la cárcel y mostrárselas a la gente, nos demoramos casi un año consiguiendo las autorizaciones, pero se logró, se presentaron en el mejor teatro de Bogotá con la mejor producción y el mejor director y al ver como un público de 500 personas las aplaudió y pudieron verse con sus familias, fue cuando tomamos la decisión de seguir trabajando en crear espacios de encuentro y de reconciliación entre la población carcelaria y la población civil”, contó Bahamón.

También habló de cómo llegó a trabajar con la población carcelaria: “Por mi trabajo como actriz me invitaron a ser jurado en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de un evento que se llama el día de la Virgen de las Mercedes, que es la virgen de las personas privadas de la libertad y gracias a eso tuve la oportunidad de conocer lo que era una cárcel; si conocía la situación carcelaria de nuestro país, pero una cosa es verlo en medios de comunicación y otra cosa es estar ahí. Cuando salí ese día de la cárcel para mí fue imposible ser indiferente a esa realidad”.

Johana Bahamón relató cómo se siente ahora que dejó de lado su carrera actoral para dedicarse a su fundación: “Soy mucho más feliz ahora, cuando me retiré de mi carrera como actriz era mi mejor momento y muchos me cuestionaron, pero tenía tantas ganas de hacerlo que ni los cuestionamientos de la gente me hizo pensar lo contrario, lo hice y 12 años después ha sido maravilloso, no me arrepiento de nada, lo que ellos han hecho por mí es muchísimo más que lo que desde la fundación hemos hecho por ellos. Me han transformado la vida y son enseñanzas diarias que tengo en la cárcel”.

“Una segunda oportunidad es algo que todos nos merecemos, todos hemos cometido errores y nos la han dado, hasta hemos pedido segundas oportunidades y nos las han dado, entonces empezar a darlas, crearlas y fomentarlas es algo muy satisfactorio y es en lo que trabajamos, en la segunda oportunidad de nuestra población carcelaria que a veces no ha tenido ni la primera”, aseveró la mujer sobre su trabajo.