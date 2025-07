"Es una cortina de humo a la corrupción": Juan Carlos Pinzón sobre polémica del excanciller Álvaro Leyva y el supuesto plan para derrocar a Petro

Juan Carlos Pinzón, exministro de defensa de Colombia, habló en La Mañana de NTN24 sobre la relación entre el desarrollo y seguridad en medio de la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo en Sevilla.

“Si seguridad los inversionistas no van a venir, no van a tomar decisiones, no se crea empleo, no se hace la infraestructura necesaria y la gente no tiene tranquilidad. Se necesita la seguridad para que haya progreso. Cuando hay seguridad se combate la corrupción”, dijo.

De acuerdo con Pinzón, es importante fortalecer los recursos en seguridad. “Hoy las Fuerzas Armadas de Colombia tiene menos de cien mil hombres de los que tuvieron hace más de 10 años”.

“Hay un esfuerzo por excusar el crimen y facilitar las razones para que los criminales sigan atormentando a los colombianos”, afirmó.

En el marco de la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió la polémica que existe por los contenidos de los audios publicados por el diario español El País, que detalla un presunto plan del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, para derrocar al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Todavía hay que investigar si las personas que nombra están vinculadas. El armatoste que plantea Álvaro Leyva es una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha aparentemente colombiana y norteamericana. Las personas que nombrar allí deben dar explicaciones ante la justicia”, dijo.

Al respecto, el exministro de defensa reiteró la importancia que tiene que las instituciones hagan las investigaciones adecuadas respecto a este tipo de casos.

“El objetivo de las instituciones es preservar la libertad, el orden y la Constitución. Es una cortina de humo a la corrupción”, recalcó.