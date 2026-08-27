"No puede ocultarlo": Diosdado Cabello evidencia sin querer la enorme fractura dentro del chavismo

El número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, dejó entrever la fractura que estaría teniendo la dictadura durante su reciente discurso. Cabello generó controversia al exponer de manera pública las divisiones internas del chavismo durante su reciente discurso en su programa semanal 'Con el mazo dando'. Para hablar sobre este tema, José Valderrama, abogado constitucionalista, conversó con el programa Club de Prensa de NTN24.