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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Estados Unidos

Agente de ICE es arrestado en Minneapolis por tiroteo meses atrás en el que fue herido un migrante venezolano

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
ICE - Foto: EFE
ICE - Foto: EFE
Christian Castro enfrenta cargos estatales y federales por haber herido a un hombre y presuntamente falsear su versión de lo ocurrido.

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Christian Castro, ha sido arrestado en Minneapolis ocho meses después de un tiroteo en el que hirió a un migrante venezolano en una operación migratoria.

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Castro, de 52 años, ha sido detenido el miércoles por agentes del Buró de Aprehensiones Criminales de Minnesota y trasladado a la cárcel del condado de Hennepin.

Sobre él pesaba una orden de arresto estatal que tenía relación con el incidente que sucedió el 14 de enero, durante la denominada Operation Metro Surge, un amplio operativo federal de control migratorio hecho en Minneapolis.

Según los fiscales, Castro disparó atravesando la puerta cerrada de un apartamento e hirió en una pierna a Julio Cesar Sosa-Celis, de origen venezolano. En el interior de la vivienda igualmente se encontraban niños, según con los documentos y reportes judiciales citados por medios Estados Unidos.

Según información de The Guardian, el caso no se limita al uso del arma. Las autoridades de Minnesota igualmente acusan al agente de presentar una versión falsa sobre el enfrentamiento. Castro presuntamente dijo a investigadores del Departamento de Seguridad Nacional que Sosa-Celis y otras personas lo habían atacado con una pala para nieve y una escoba antes de que él disparara.

Los fiscales aseguran que las imágenes de cámaras de seguridad muestran lo contrario. Por ello, enfrenta cargos estatales por agresión y por denuncia falsa de un delito. El Departamento de Justicia presentó cargos federales por presuntamente haber mentido a los investigadores acerca de las circunstancias del tiroteo.

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El arresto estuvo precedido por una disputa entre Minnesota y Texas. Tras el tiroteo, Castro regresó a Texas, su estado de residencia, y Minnesota inició un proceso para lograr su extradición. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, llegó a demandar al gobernador de Texas, Greg Abbott, por el retraso en la entrega del agente.

Castro permaneció detenido en Texas por el caso federal y lo liberaron bajo fianza a finales de agosto. Luego de lo anterior, volvió a Minnesota para enfrentar las acusaciones estatales. Su abogado señaló que el agente prevé declararse no culpable de los cargos federales.

Este jueves, Castro compareció ante un tribunal del condado de Hennepin. El juez Paul Scoggin fijó una fianza de 400.000 dólares sin condiciones o 200.000 dólares con condiciones, incluyendo la obligación de no oponerse a una posible extradición. También deberá presentarse el viernes ante una corte federal de Minneapolis por el proceso separado que tiene relación con las declaraciones a los investigadores.

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