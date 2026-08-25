Nahuel Gallo pidió mantener visibilidad sobre el tema de los presos políticos en Venezuela tras correr la Media Maratón de Buenos Aires: "No dejemos que sus historias se pierdan"

El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue prisionero de la dictadura venezolana, pidió recientemente a la comunidad internacional mantener visibilidad sobre el tema de los presos políticos en Venezuela.

Tras correr la Media Maratón de Buenos Aires, Gallo sostuvo: "Corrí libre. Y mientras cruzaba la meta, no pude dejar de pensar en quienes todavía no pueden hacerlo".

Prosiguió: "No nos olvidemos del pueblo venezolano. Hoy sigue siendo golpeado por inundaciones, terremotos y una realidad que no cambia”.

"Yo sigo alzando la voz porque tengo hermanos que quedaron injustamente privados de su libertad (...) Ellos todavía esperan poder vivir en libertad. No los olvidemos. No dejemos que sus historias se pierdan", adicionó.

El gendarme argentino Nahuel Gallo estuvo preso en Venezuela durante 448 días. Fue detenido arbitrariamente el 8 de diciembre de 2024.

Gallo recuperó su libertad el 1 de marzo de 2026 tras pasar la mayor parte del tiempo recluido en la cárcel de El Rodeo 1.

Hasta el momento, Nahuel Gallo se encuentra en territorio argentino rodeado de sus seres queridos, recuperando el tiempo que la tiranía le arrebató.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.