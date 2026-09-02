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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Clan del Golfo

Integrante del Clan del Golfo se somete a la justicia tras operación militar en Quibdó, Chocó

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Integrante del Clan del Golfo se somete a la justicia - Foto Fuerzas Militares de Colombia - X
Integrante del Clan del Golfo se somete a la justicia - Foto Fuerzas Militares de Colombia - X
Tras la entrega, las autoridades activaron la ruta institucional correspondiente a través del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, con el propósito de garantizar el debido proceso.

Las Fuerzas Militares informaron que un integrante de la subestructura Leónidas de la Rosa Vásquez del Clan del Golfo decidió entregarse voluntariamente a las tropas durante operaciones ofensivas desarrolladas en Quibdó, Chocó.

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De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue adelantada por unidades del Ejército Nacional y la Armada de Colombia, en medio de las acciones desplegadas contra las estructuras del Clan del Golfo que tienen presencia en el departamento.

Tras la entrega, las autoridades activaron la ruta institucional correspondiente a través del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, con el propósito de garantizar el debido proceso.

Cabe resaltar que esto se conoce en medio de una ofensiva de la Fuerza Pública contra los grupos armados y las organizaciones criminales, una estrategia que el presidente Abelardo de la Espriella ha presentado como uno de los ejes de su Gobierno.

Asimismo, el sometimiento registrado en Chocó ocurre el mismo día en que el mandatario reiteró su postura frente a las organizaciones armadas ilegales. Este 2 de septiembre, De la Espriella aseguró que su Gobierno no llegó a negociar con estructuras criminales y sostuvo que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones hasta recuperar el control territorial.

Del mismo modo, en el balance entregado por la Presidencia, el mandatario informó que durante las últimas 24 horas se registraron 18 capturas, siete sometimientos a la justicia y cuatro menores recuperados, además de la muerte en operaciones de un integrante del Clan del Golfo. Según ese mismo reporte, ningún miembro de la Fuerza Pública resultó muerto o herido.

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La actual línea de seguridad también había sido anticipada por De la Espriella desde julio, cuando dio un plazo a integrantes del Clan del Golfo y de las disidencias para someterse a la justicia.

La Presidencia ha señalado que, desde el 7 de agosto, las operaciones de la Fuerza Pública han dejado 12.575 capturas, 38.637 kilogramos de narcóticos incautados, 1.318 armas de fuego retiradas de circulación y 1.089,8 hectáreas de coca erradicadas, cifras que corresponden al balance oficial del Gobierno.

Finalmente, el sometimiento en Quibdó se suma así a las acciones militares que buscan afectar las estructuras y las economías ilícitas del Clan del Golfo en Chocó, uno de los departamentos donde persiste la presencia de grupos armados y organizaciones criminales. La Fuerza Pública ha reportado en esa zona operaciones contra integrantes y rentas de estas estructuras.

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