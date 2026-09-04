¿Relación totalmente rota?: Así quedó grabado el desplante de Delcy Rodríguez con el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, en reciente acto del chavismo

Recientemente se dio a conocer un video en el que se evidencia cómo la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, le hace un desplante al gobernador chavista del estado Carabobo, Rafael Lacava.

En las imágenes se ve a Rodríguez pasar de largo ante la "fachada sonriente", pero incómoda, de Lacava.

Tal situación ha desatado una ola de especulaciones sobre posibles fracturas o tensiones internas dentro de la cúpula dictatorial.

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El hecho se registró el pasado jueves 3 de septiembre de 2026 durante una reunión de trabajo oficial entre Rodríguez, gobernadores y alcaldes para coordinar el gasto público.

Hasta el momento, ni la jefa encargada del régimen, ni Rafael Lacava, han emitido declaraciones oficiales aclarando o desmintiendo el episodio.

Antes de la captura y extracción de Nicolás Maduro, recordemos, Delcy Rodríguez y Rafael Lacava mantenían una relación de estrecha "alianza política" y "colaboración institucional".

Esto se habría consolidado a lo largo de los años bajo la estructura de poder del chavismo.

Diferentes analistas internacionales hablan de que la "fractura" dentro del chavismo se acentuó con el reciente acuerdo petrolero entre el régimen y el Gobierno de Estados Unidos.

Por otra parte, hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".