“La guerra de Venezuela fue pagada muchas veces”: Trump defendió el aprovechamiento del petróleo

Donald Trump defendió las negociaciones de Washington con el régimen pero puso el acento en los recursos naturales de Venezuela, el mandatario de Estados Unidos afirmó que su país “ganó la guerra” y que al vencedor le pertenecen los despojos. “La guerra de Venezuela fue pagada muchas veces y fue hace muy poco, estamos sacando petróleo por miles de millones de dólares y si sumas eso a lo que tiene Estados Unidos estamos hablando de alrededor del 60% del petróleo mundial, algo nunca antes visto”, aseveró Trump.