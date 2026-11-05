Director del DAPRE denunció amenazas tras revelar presunta instrumentalización a 48 mujeres durante el Gobierno de Petro

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) de Colombia, Carlos Andrés Ríos Puerta, denunció graves hechos de intimidación contra él y su familia, tras presentar ante el Senado información sobre presuntas irregularidades en la contratación estatal durante la administración de Gustavo Petro.

Según informó la Presidencia de Colombia a través de sus canales oficiales, las autoridades descubrieron a tres individuos con antecedentes por homicidio y hurto agravado al interior de la residencia del funcionario. Los hechos, que actualmente son materia de investigación, ocurrieron después de que Ríos Puerta revelara ante el Congreso la presunta instrumentalización de 48 mujeres con contratos estatales durante el gobierno precedente, caso que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

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La situación de seguridad se agravó cuando se detectó la presencia sospechosa de otra persona cerca del colegio de los hijos del director del DAPRE. Según el comunicado oficial, este individuo huyó al momento en que llegaron los uniformados al lugar.

El Gobierno Nacional emitió un pronunciamiento categórico rechazando cualquier intento de amedrentamiento. "El Gobierno Nacional rechaza categóricamente cualquier intento de amedrentamiento por proteger el patrimonio público y desplegará todas las capacidades institucionales para garantizar la seguridad del doctor Ríos y su núcleo familiar", señaló el comunicado de la Presidencia.

El caso de los contratos estatales que dio origen a estas denuncias involucra la supuesta utilización irregular de contratos a nombre de 48 mujeres durante la administración anterior. La Fiscalía General de la Nación ya adelanta las investigaciones correspondientes para determinar la veracidad de estas acusaciones y establecer posibles responsabilidades.

Las autoridades colombianas han reforzado los esquemas de protección para el funcionario y su familia. El comunicado oficial enfatizó que "ningún servidor público debe ver amenazada su tranquilidad ni la de sus hijos por cumplir con su deber".

Los tres individuos encontrados en la residencia de Ríos Puerta fueron capturados por las autoridades y se encuentran bajo investigación. Las circunstancias de cómo ingresaron al domicilio del funcionario forman parte de la pesquisa que adelantan los organismos de seguridad.

Cabe resaltar que este miércoles, Deicy Jiménez, la mujer que denunció que un amplio grupo de mujeres supuestamente intercambiaban favores sexuales al presidente Gustavo Petro por la adjudicación de contratos públicos durante su mandato, dio a conocer un video en el que se observan a ambos en un lugar privado y muy íntimo, lo que supondría una prueba de los denunciado anteriormente.