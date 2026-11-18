Un hombre perdió la vida luego de caer desde un viaducto de la autopista Caracas-La Guaira, a la altura del kilómetro 3.

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Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas acudieron al lugar para atender la emergencia y recuperar el cadáver.

La información fue confirmada por el comandante del organismo, general Pablo Palacios, quien explicó que la víctima era un hombre adulto que sufrió múltiples lesiones traumáticas como consecuencia de la caída.

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"Un ciudadano adulto de sexo masculino quien, tras caer desde el viaducto, presentó múltiples lesiones traumáticas", dijo Palacios.

De acuerdo con el reporte oficial, los bomberos realizaron una evaluación al ciudadano y comprobaron que ya no presentaba signos vitales.

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"Tras realizar la evaluación céfalo-caudal, efectivos del CBC constataron la ausencia de signos vitales", prosiguió el comandante.